Esta presea nos recuerda el poder de las palabras, dice Santiago García Galván al recibir el galardón “Ricardo Flores Magón”

“Recibir la presea Ricardo Flores Magón es, sin duda, un honor enorme, pero más allá del honor, es un recordatorio profundo del poder que tienen las ideas cuando se convierten en acción. Es un honor aún más grande recibir esta presea acompañado de personas tan distinguidas, cuyas trayectorias han dejado una huella profunda en la vida cultural, académica y social de nuestro país”, expresó un protagonista de la vida cultural y cinematográfica de nuestro tiempo, Santiago García Galván, con palabras que resonaron en la sala de ceremonias del centenario Palacio de la Autonomía Universitaria.

La ceremonia de entrega de esta relevante presea se realizó en el marco del 27 aniversario de la revista Proyección económica, cuyo director fundador Raúl Gómez Espinoza ponderó la importancia de que la sede haya sido el Palacio de la Autonomía: “Hoy celebramos el vigésimo séptimo aniversario de esta casa editorial en este esplendido e histórico Palacio de la Autonomía, que fue “testigo de muchos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país.

Aquí se consolidó la lucha por la autonomía en nuestra máxima casa de estudios, estos muros han sido testigos presenciales del paso de muchos de los personajes de la vida: pública, cultural, académica y artística. Durante más de 100 años. Este espacio alojó la primera Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. por estos linderos caminaron personajes Novo Hispanos, Religiosos, Seculares, Independentistas, Reformistas y Revolucionarios”.

Gómez Espinoza, a continuación destacó la Importancia de la presea: “Conmemoramos en el Paraninfo de este Emblemático Recinto la Décimo Séptima entrega de la Presea Ricardo Flores Magón que se otorga a personajes de la sociedad civil que han acreditado su compromiso con las libertades de prensa y expresión.

La obra lucha de Flores Magón sin duda fue un importante detonante para impulsar profundos cambios en la sociedad mexicana de estos tiempos. Con la fundación del Partido liberal mexicano se promovió la libertad de palabra y prensa. Se dio inicio a una revuelta revolucionaria que impulsó a los indecisos e indiferentes. Sabia lección de vida.

Con la difusión de los periódicos Regeneración y El hijo del Ahuizote, Flores Magón fustigó incansablemente la prolongada dictadura Porfirista que profundizo condiciones inaceptables”.

Gómez Espinoza citó a Flores Magón quien se en uno de sus discursos expresó que “nuestras palabras dañan a todos aquellos que viven del trabajo de los demás; nuestras palabras dañan a los parásitos, a los seres inútiles y nocivos que chupan la sangre del pueblo. El clérigo, el burgués y el gobernante. estos son los que se perjudican con nuestras palabras”.

Santiago García agregó a su salutación inicial que “vivimos tiempos complejos, sí. Pero también vivimos un momento extraordinario para nuestro querido país. Por primera vez en mucho tiempo, estamos en el centro de muchas conversaciones globales. Somos frontera, sí, pero también somos corazón cultural. Somos un país con una riqueza creativa inmensa y una voz resiliente, arraigada en la libertad que hoy gozamos gracias a voces como la de Ricardo Flores Magón, que construyeron puentes para el pensamiento crítico y divergente. Voces que nos heredaron algo sagrado: la posibilidad de imaginar, crear y construir con la palabra”.

El productor de más de 90 películas, documentales y series añadió que “he aprendido que cada historia que contamos deja huella. Que elegir lo qué narramos —y cómo lo hacemos— es una forma de participar activamente en la construcción de la sociedad que queremos habitar. Por eso creo, con toda convicción, que es urgente contar historias que nos hagan mejores, que nos unan, que nos ayuden a sanar lo que está roto. No desde la ingenuidad, sino desde la empatía. He tenido el privilegio de trabajar con artistas y creadores que, como yo, creen que el arte no es un adorno, sino una herramienta poderosa para transformar, conmover y resistir. Y por eso, recibir esta presea no es para mí un punto de llegada. Es, más bien, una invitación: a seguir comprometido, a seguir incómodo, a seguir soñando —porque soñar, en un mundo como el nuestro, también es un acto de libertad”.

Los miembros del presídium que enmarcaron la ceremonia fueron Manuel Ortega Hernández, Catedrático e investigador, Salvador Riestra, presidente de la Cofradía de los Pergaminos, Elizabeth Rembis Rubio, Presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, Roberto Calleja Ortega, Consultor de Medios, Francisco Chíguil Figueroa, Senador de la República, y Raúl Gómez Espinosa, Director General de la casa editorial y Presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, Javier Lara, Consultor Político y representante personal del Diputado Pablo Trejo, Eber Omar Betanzos, Titular de la Unidad Técnica de la Auditoria Superior de la Federación, Sergio Morett Manjarrez, Presidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, Rodolfo Díaz Covarrubias Presidente del Colegio de Arquitectos de México, Edmundo Arvizu, Vicepresidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades.

Santiago García Galván hizo una dedicatoria especial: “Dedico este reconocimiento con mucha emoción a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, que me sostienen siempre; a mi equipo de trabajo, que camina conmigo con talento y pasión; y a todas y todos los que, desde el arte, el periodismo, la educación o la palabra, siguen luchando cada día por un país más justo, más plural y más libre”.