Cinco estrenos de compositoras Latinoamericanas, destacan en la edición 53 del Cervantino

Cervantino. La presentación del programa en el Palacio de Bellas Artes. (Gerardo Luna)

Cinco estrenos a cargo de la Orquesta de Cámara Bellas Artes de piezas comisionadas a compositoras latinoamericanas; una ópera- performance que se realiza en una playa artificial y una nueva producción de Elektra, de Richard Strauss son algunas propuestas, entre más de 140 actividades, que ofrecerá el 53° Festival Internacional Cervantino, del 10 al 26 octubre.

“La programación la dejamos a cargo de especialistas, ese fue uno de los aciertos de este año”, expresó el director ejecutivo del FIC 53, Romain Greco.

En conferencia tras el anuncio de programación en la que Veracruz y Reino Unido son invitados de honor, Romain Greco recordó que el FIC es uno de los 3 grandes Festivales artístico-culturales del mundo y expresó la intención de acercarse “de manera más amistosa al gremio periodístico”.

“Necesitamos de su apoyo. Es normal que critican, hay cosas que que puede gustar, cosas que puede no gustar. Yo creo que hay que reconocer la durabilidad del festival, el esfuerzo [detrás] y la fuerza a nivel mundial”, declaró.

“Y me gustaría hacer énfasis en la colaboración importante que queremos retomar y que quizás se había diluido con distintos problemas, con las instituciones locales: con la Universidad, con la ciudad de Guanajuato que nos recibe, con el Estado”, continuó.

Así como los ejes de acercamiento a las instituciones locales y a los medios de comunicación, el director ejecutivo destacó que esta edición apuesta por una organización en “horizontalidad”, por lo que el suyo no es un cargo de director “todopoderoso”-general del evento-, sino un cargo “ejecutivo”.

ESTELARES

Entre los nombres de invitados confirmados para esta edición destacan: Angélica Liddell, Hotel Proforma, Sam Eastmond (John Zorn Bagatelles), London Sinfonietta, Sun Ra Arkestra, Kaoru Watanabe and Bloodlines Interwoven, Íntegro, Julieta Venegas, Javier Camarena y Nathy Peluso.

“Es una apuesta importante del festival, apostar por comisiones y producciones nuevas, y todas las instituciones estamos sumando”, subrayó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

En ese sentido, sobresalen los mencionados estrenos de obra de 5 compositoras: Paulina Monteón (CDMX), Melissa Vargas (Colombia), Estrella Lucero Gómez (Veracruz), Sonia Rodríguez (Guanajuato) y Cecilia Pereyra (Argentina).

También será el regreso de la Compañía Nacional de Ópera al FIC, con una nueva producción de “Elektra”, con música de Richard Strauss.

La inauguración del 53° FIC será, como es costumbre, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y reunirá agrupaciones veracruzanas icónicas, como Caña Dulce y Caña Brava, Son de Madera, Mono Blanco y la colaboración con Semilleros Creativos por la Paz, comunidades indígenas y afromexicanas, en un “Fandango Monumental de Veracruz”.

Para el cierre del FIC, en el mismo escenario, el 26 de octubre, el país invitado de honor presentará un concierto del colectivo musical Africa Express, en una coproducción del FIC con el país invitado británico, que reunirá a Damon Albarn (cofundador y vocalista de “Gorillaz”, “Blur” y “The Good, The Bad and The Queen”), así como otros 60 artistas originarios de Mali, Uganda, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Estados Unidos, Francia, México y Reino Unido.

Durante 17 días se ofrecen 140 funciones que reúnen un total de 3,458 artistas provenientes de 31 países y localidades de México, así como la realización del Circuito Cervantino en 12 estados y 22 ciudades de la República Mexicana.

LA INVERSIÓN Y OFERTA

Durante una conferencia de prensa inmediatamente posterior al anuncio oficial del programa, la secretaria de Cultura del Gobierno de México informó que el total de todas las aportaciones de todas las partes son alrededor de 290 millones de pesos, “que habla de un equipo anual y programación que aumentó un 60 o 70% de inversión en producción”.

Desglosó que Reino Unido y Veracruz aportaron toda su programación, Guanajuato aporta la parte hotelera, operación y protección civil del estado, mientras que la Secretaría de Cultura “aporta aproximadamente 150 millones de pesos entre operación, programación y producción”.

“Todos decidieron fortalecer áreas importantes, como las áreas técnicas, los derechos, también todos los que producen ahí, nos apoyó muchísimo la gobernadora del estado para mejorar las condiciones de trabajo”, aseguró Claudia Curiel de Icaza.

Asimismo, apuntó que la Dirección General de Circuitos y Promoción se va a dedicar a articular una política de programación y de circulación con el Centro de Cultura Digital, el Centro Cultural Helénico, el Complejo Los Pinos y el CENART, de modo que todo lo que se programe se trabaje desde esa Dirección.

“Todo lo que programamos va a estar trabajándose desde esa dirección. La Dirección de Cooperación Internacional que se crea, se suma a la Dirección General de Vinculación Cultural, para que no dependa únicamente de llevar artistas del circuito, sino que trabajen política transversal con los estados y área internacional”, detalló.

“Esa Dirección de Cooperación Internacional va a depender de Vinculación Cultural, obviamente trabajará con Circuitos y Programación, y Circuitos y Programación se va a dedicar a una política exclusiva de todo eso”, añadió.

Ya se puede revisar la programación completa del FIC en la página web festivalcervantino.gob.mx así como en redes sociales del @cervantino y @cultura_mx