Ana García Bergua obtiene el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

Premio. Ana García Bergua recibe el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a las letras mexicanas.

La Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, en colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura, otorgan a Ana García Bergua el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a las letras mexicanas.

El jurado calificador, integrado por Tedi López Mills, Daniela Tarazona y Sara Uribe, decidió otorgar esta distinción a la autora por “mostrar, a lo largo de muchos años, una enorme riqueza y destreza narrativa. Cada uno de sus libros es una apuesta estética y formal, innovadora, lúcida y sorprendente”. Asimismo, el jurado destacó que su obra, desde un enfoque contemporáneo, coloca a Ana García Bergua en un lugar central dentro de la literatura mexicana.

Al respecto, la autora expresó que recibir este premio representa un gran honor, sobre todo por llevar el nombre de Inés Arredondo, a quien considera “una de las cumbres literarias del siglo XX mexicano: una cuentista extraordinaria, a la altura de Juan Rulfo; incluso comparte con él la brevedad de la obra. Sus cuentos reúnen la riqueza de la prosa con la profundidad filosófica y la complejidad moral. De verdad, es un galardón que me honra muchísimo”.

Autora de novelas, cuentos y crónicas, García Bergua ha desarrollado una carrera multifacética. Sin embargo, la narración es el territorio donde se siente más cercana: “La de narradora, desde luego; creo que narrar, fabular sobre lo que veo, es mi propensión más frecuente y la que siento más cerca”.

Actualmente trabaja en un nuevo libro de cuentos y en su próxima novela, Discreción y venganza, que será publicada por la editorial ERA. La obra narra la historia de una mujer que se hizo llamar Carlos Balmori. “Cuando escribí La tormenta hindú, me propuse hacer un libro de cuentos sobre viejos que no buscara ser complaciente, pero tampoco cruel. Ahora escribo un libro sobre hipocondriacos, que se acerca un poco, pero va más por lo fantástico”, explicó.

Finalmente, Ana García Bergua manifestó su deseo de que el Premio Inés Arredondo se mantenga vigente durante muchos años: “Espero que este reconocimiento perdure durante mucho tiempo, porque hay muchas escritoras mexicanas excelentes que igualmente podrían haberlo recibido; formamos parte de la riqueza cultural de este país. De verdad, ha sido una gran sorpresa y un inmenso honor”.

El Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo consiste en un diploma y la cantidad de 300 mil pesos.

Ana García Bergua nació en la Ciudad de México en 1960. Es autora de las novelas El umbral, Púrpura, Isla de bobos, La bomba de San José, Rosas negras y Edificio. En 2013 obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por La bomba de San José, y en 2016 recibió el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada por La tormenta hindú y otras historias.

Ha colaborado en medios como El Semanario Cultural de Novedades, Este País, Letras Libres y La Jornada Semanal, donde mantuvo durante dieciséis años la columna Paso a retirarme. Actualmente publica en Literal Magazine, Letras Libres y en el suplemento Laberinto del diario Milenio.