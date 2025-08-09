Jardín Imaginado, exposición natural que refleja el paso del tiempo

En la Galería del Museo de Arte Popular (MAP) podrás disfrutar la muestra “Jardín Imaginado”, de la artista Leticia Vieyra, donde presenta una variedad de esculturas, ensamblajes, arte objeto y collages. Algunas de sus obras datan desde 2006 donde Vieyra las ha presentados en museos de otros países.
La colección esta formada por piezas realizadas a partir de desechos y excedentes de la naturaleza, que la misma artista suele recoger y almacenar en sus paseos por exteriores. Específicamente recolecta aquellos que muestran cambios por el paso del tiempo.
La exhibición consta de restos de árboles, ramas secas y madera rescatada de barrancas y bosques, esqueletos de cactáceas de desiertos, hojas secas carcomidas por insectos y raíces de campos de cultivo.
Jardín Imaginario registra el paso del tiempo en donde Leticia Vieyra realiza una intervención artística vinculada al ritual sobre cada uno de ellos, únicamente con sus manos; empleando cenizas, fuego, viento, ceras, papel amate de Pahuatlán.
La exposición se encuentra disponible hasta el 21 de septiembre.