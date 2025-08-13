Guillermo Arriaga: “El votante de Trump no está equivocado, el sistema lo dejó atrás”

Crítica. El escritor mexicano Guillermo Arriaga. (José Méndez/EFE)

Tras la reciente crisis migratoria en Estados Unidos, el escritor mexicano Guillermo Arriaga reflexiona en una entrevista con EFE que “sería demasiado fácil decir que el votante de Donald Trump está equivocado” y es el responsable de las deportaciones y persecuciones que enfrentan muchos extranjeros en territorio estadounidense.

“No quiero decir que el votante de Trump esté equivocado. Sería muy simple decirlo. No lo están, el sistema los dejó atrás y es más fácil culpar al extranjero que al sistema”, comenta el escritor.

El autor considera que esta situación es propiciada por políticos que “empujaron la globalización”, pero solo “abrieron fronteras a los productos y no al intercambio laboral” que al final terminó sucediendo, y eso “les asustó”.

“A la clase baja americana se le prometió concentrar el capital. Tú vas a perder tu pequeña farmacia o restaurante familiar pero todos vamos a tener trabajo, y eso no es cierto. Las fortunas más grandes de la historia son las que tienen ahora Jeff Bezos o Bill Gates. La clase baja blanca se quedó al margen y otros grupos migrantes aprovecharon esos espacios”, desarrolla.

Antes de la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero, Arriaga ya había terminado su último libro, ‘El hombre’ (2025), ambientada en el siglo XIX y centrada en la expansión del capitalismo a través de la esclavitud. La historia sigue a un personaje ficticio, Henry Lloyd, quien logra amasar una fortuna mediante la invasión de territorios pertenecientes a mexicanos y apaches.

En la trama, Lloyd es el instrumento con el que el escritor de 67 años “quiso demostrar el uso político y económico de la migración”, con un personaje que se aprovecha de los esclavos, les permite acostarse con mujeres de su propiedad y les da libertades de las que no gozaban en su época para poder manejarlos y utilizarlos como a un ejército.

“No estoy hablando de un tipo que cree en la humanidad de los migrantes. Está creyendo en la ventaja política y económica que le traen los migrantes a su empresa, como sucede ahorita en los Estados Unidos”, explica el también guionista de películas como ‘Amores Perros’ (2000) o ’Babel’ (2006).

A pesar de la fuerte carga política de la historia, Arriaga revela que no era realmente “su intención”, sino simplemente cumplir con su obligación como escritor de “sentir el pulso de las cosas” y contar una historia sobre “el sentimiento antiinmigrante” que ya había intentado hace 13 años para una serie de televisión y tres décadas atrás para una película de Hollywood.

Historias perdidas

La última obra de Arriaga agotó su preventa de 15.000 ejemplares, toda una oportunidad para recordar a sus numerosos seguidores acontecimientos olvidados como la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1848) por el territorio que hoy en día se conoce como Texas.

“Nunca se habla de la participación de los esclavos en esta guerra o de la de los apaches. Los mexicanos siempre han visto a los apaches peleando junto a los estadounidenses, pero no fue así”, argumenta el ganador del premio Alfaguara en 2020 por su libro ‘Salvar el fuego’.

Según el artista, este conflicto ha sido distorsionado, debido a que Estados Unidos “lo ha vendido de otra forma”, como una simple compra de territorio. Aunque Arriaga reconoce que esa versión tiene algo de cierto, sostiene que, en realidad, el trasfondo fue la “ineptitud de los gobernantes mexicanos”.

Para escribir sobre la historia de los apaches en México, Arriaga no recurrió a ningún tipo de documento histórico, sino que fue a través de sus numerosos viajes a territorios de la frontera del país, como su querida Coahuila, con los que conoció estos acontecimientos.

“Hay poco material sobre los apaches en México. Yo conozco las historias porque he ido ahí. Más que de libros, he sabido de las guerras apaches por lo que me contaron hombres ccuyos abuelos estuvieron en esas guerras y que fueron la última nación originaria que se rindió en México”, apunta.

Además, ‘El hombre’ será la próxima historia que Arriaga, como director, intente plasmar en el séptimo arte, toda una declaración de intenciones para el cine de Hollywood que hoy se ve amenazado por las políticas de Trump.