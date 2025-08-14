Regresa el Remate de Libros de la UNAM

Remate de libros En total, se comercializarán cuarenta y cinco mil ejemplares de 4,500 títulos con una amplia diversidad temática. (UNAM)

Del lunes 18 al viernes 22 de agosto de 2025, el Paseo de las Humanidades, ubicado a un costado de las Islas de Ciudad Universitaria, se transformará en un punto de encuentro para quienes disfrutan leer, indagar entre páginas y dejarse sorprender por nuevas propuestas.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, invita a conocer su vasta oferta editorial en miles de ejemplares a precios especiales, ideales para ampliar la biblioteca personal, descubrir autoras y autores imprescindibles o reencontrarse con obras clásicas.

De acuerdo con un comunicado institucional, el Remate de Libros UNAM será una oportunidad para que el conocimiento, la imaginación y la palabra impresa estén al alcance de todas las personas.

William Shakespeare, Agustín de Iturbide, Bertolt Brecht, sor Juana Inés de la Cruz, Alejo Carpentier, Alonso Reyes, Alí Chumacero, Honoré de Balzac, Justo Sierra, Solange Lebourges, Eufrosina Alba Gutiérrez y muchas otras voces fundamentales de la literatura, la historia, la ciencia y el pensamiento estarán presentes en esta edición de verano, con títulos que abarcan distintas épocas, géneros y estilos. Una ocasión única para acercarse a autoras y autores que han dejado huella en el panorama cultural y científico de México y el mundo.

Participarán más de 40 entidades universitarias, entre escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa Universitario de Bioética, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Biología y el Instituto de Investigaciones Económicas. En total, se pondrán a disposición cuarenta y cinco mil ejemplares de 4,500 títulos que abarcan una amplia diversidad temática: literatura, historia, filosofía, química, música, teatro, artes visuales, antropología, cine, gastronomía y mucho más.

Entre las colecciones que ofrecerá Libros UNAM destacan las emblemáticas Pequeños Grandes Ensayos, Relato Licenciado Vidriera, Material de Lectura y Miradas en la Oscuridad, al igual que publicaciones periódicas como la revista ¿Cómo Ves?

El Remate, además, contará con un programa de actividades que incluirá talleres, partidas de ajedrez y presentaciones de danza, que acompañarán la visita del público asistente.

Durante los cinco días del Remate de Libros UNAM, se podrán adquirir ejemplares desde los 10 pesos y aprovechar descuentos de hasta el 80% sin necesidad de presentar credencial de la UNAM. No te pierdas esta oportunidad y acompáñanos en el Paseo de las Humanidades, el lunes 18 de agosto de 12 pm a 7 pm, del martes 19 al jueves 21 de 10 am a 7 pm y el viernes 22 de agosto de 10 am a 5 pm.

