El sonido y la mirada femenina desde el folk, el shoegaze y el post punk llega al CCEMx

Conciertos El cartel de los recitales.

Con el propósito de impulsar la escena musical independiente de España y México, el ciclo Inercias continúa generando un diálogo entre propuestas musicales de ambos lados del Atlántico. En esta cuarta sesión, que se llevará a cabo el viernes 29 de agosto, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), el escenario reunirá a una de las principales voces las disidencias en el país, Luisa Almaguer y a la banda española Viuda, que ofrece una singular mezcla de copla y punk asturiano.

En 2024 Luisa Almaguer, cantautora y actriz transgénero, lanzó su segundo LP, Weyes, álbum que ha sido merecedor al reconocimiento de la crítica, al grado de ser considerado uno de los mejores trabajos mexicanos del año. Weyes destaca por su riqueza sonora, fusionando elementos del folk, shoegaze y grunge, con una narrativa que transita de la melancolía al caos. Sus letras reflejan los anhelos de amor y sus experiencias como mujer trans, ofreciendo una perspectiva personal, auténtica y conmovedora.

La trayectoria de Luisa Almaguer –de más de diez años–, incluye el lanzamiento de Miljillo (2016), Mataronomatar (2019) y su álbum más reciente Weyes. La también activista ha protagonizado momentos memorables, siendo su participación en el Festival Bahidorá 2024 uno de los más representativos de su carrera, donde interpretó “Melancholy Hill” junto a Damon Albarn y Nick Zinner.Por su parte, la banda española Viuda, conformada por Marta Candás, Elisa G. Gómez, Sara Rego y Eva Llavona, presenta unapropuesta musical, que aúna el sonido de copla y post punk, todo ello a través de sus composiciones y letras sociales.

Estas cuatro músicas asturianas debutaron en 2021, en su trayectoria han sumado kilómetros y escenarios, con un rico imaginario que bebe del folclore, el cine y las artes visuales, para presentar una propuesta profunda, divertida y ambiciosa en la escena española.Entre sus letras se encuentran “Ramera”, “Provinciana” o “Mala” ya que dentro de sus intereses se encuentra la proyección y la perspectiva de las mujeres, creando al mismo tiempo una reflexión sobre ellas mismas, describiéndolas como las principales agentes del cambio en sus comunidades.

Con acceso libre, Inercias_04 se realizará en el escenario del Espacio X del Centro Cultural de España en México, el viernes 29 de agosto, a las 20:00 horas.

Para mayor información, visita: https://ccemx.org/evento/inercias_04-luisa-almaguer-mx-viuda-es/

***

Centro Cultural de España en México. República de Guatemala 18, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Horario: martes a domingo, a partir de las 11:00 horas.