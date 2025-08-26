El MET Museum de Nueva York anuncia para 2026 una gran exposición con 200 obras de Rafael

Rafael. El MET Museum de Nueva York.

El Met Museum de Nueva York anunció este martes la que será la mayor exposición en Estados Unidos de obras y objetos de Rafael, el artista renacentista que marcó toda una era junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.

La exposición ‘Rafael: Poesía sublime’ se inaugurará el 29 de marzo del próximo año y tendrá una duración de solo tres meses.Consistirá en más de 200 pinturas, dibujos, tapices y otras artes decorativas procedentes de numerosas colecciones públicas y privadas de todo el mundo, con piezas conocidas y otras raramente exhibidas, para ofrecer “una perspectiva nueva de esta figura que marcó el Renacimiento italiano”.

Reunirlas ha llevado al Met un trabajo de más de siete años, y entre las instituciones que han prestado sus piezas de Rafael aparecen museos y galerías de Italia, Francia, Reino Unido, Austria, Hungría, Alemania, Estados Unidos y España.Las obras elegidas abarcan el periodo de su debut como artista en Urbino, pasando por sus años más prolíficos en Florencia -donde se codeó con Miguel Ángel y Leonardo-, para terminar a sus treinta años como pintor de la corte papal.

Murió cuando solo tenía 37 años.Entre las piezas más relevantes se incluyen ‘La virgen y en niño con el joven San Juan Bautista en un paisaje’ (también conocido como ‘Alba Madonna’), que “concentra los ideales renacentistas de belleza clásica”, de acyuerdo con el Met, o el retrato de Baltasar Castiglione, considerado uno de los mejores de su época.

Rafael pasa por ser uno de los ‘artistas completos’ del renacimiento, con intereses y obras en campos diversos como pintura, diseño y arquitectura, y con amistades entre el mundillo de escritores, pensadores y poetas de su época.