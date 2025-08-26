Isabel Allende Recibe el Premio ICON, como Ícono de Cultura en el Raizado Festival 2025

Isabel Allende La escritora chilena es la más leída en español en el mundo. (ICON)

Isabel Allende, la autora en español más leída del mundo, con más de 77 millones de libros vendidos, recibió el reconocimiento como Ícono de Cultura en la cuarta edición del Raizado Festival, que cada año celebra la excelencia latina en artes, literatura, música, gastronomía y activismo. Allende, autora de obras emblemáticas como La casa de los espíritus, fue homenajeada durante la gala de los Premios ICON en Aspen, Colorado.

En el marco de Raizado que se celebra anualmente en Aspen Colorado, líderes mexicanos y mexicoamericanos también presentaron la Iniciativa MAPLE (Mexicanos/Mexicoamericanos Promoviendo Liderazgo y Equidad), una estrategia binacional para fortalecer la democracia, defender a los inmigrantes, recuperar el patrimonio cultural y construir un poder político duradero.

Con el apoyo de las ONGs Justicia para Mujeres Migrantes, Mi Familia Vota, Gathering for Justice y Women’s Funding Network, MAPLE es una respuesta frente al incremento de ataques en contra de las comunidades de inmigrantes, las políticas excluyentes y la falta de representación justa que afecta a las comunidades mexicanas y mexicoamericanas,

Además de Allende, otros líderes y agentes de cambio fueron distinguidos por su impacto en la cultura, la justicia social y la representación latina. Harvey Guillén, actor reconocido por su papel en Lo que hacemos en las sombras (Ícono de la Verdad); Blanca Uzeta O’Leary, abogada y activista política en Aspen (Ícono de Colorado); Carmen Pérez-Jordan, presidenta de The Gathering for Justice (Ícono de Poder); DianaMaría Riva, actrizy cofundadora de Latinas Acting Up (Agente de Cambio); Lisa Vidal, actriz y cofundadora de Latinas Acting Up (Agente de Cambio).

“Los Premios ICON son más que una celebración; nos recuerdan de dónde venimos, por quién luchamos y el legado que dejamos para las generaciones futuras”, afirmó Mónica Ramírez, fundadora del Raizado Festival y presidenta de Justice for Migrant Women, quien anunció que durante el evento se recaudó cerca de un millón de pesos mexicanos. El monto recaudado va directamente a Justicia para Mujeres Migrantes (J4MW) donde agricultores locales proveen de frutas frescas y vegetales a mujeres migrantes que viven en pobreza alimentaria.

Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran Sandra Cisneros, María Elena Salinas, Wilmer Valderrama, Lydia Cacho y Luis A. Miranda Jr., reafirmando la misión del festival: honrar a quienes elevan la cultura latina y abren caminos para el cambio social.