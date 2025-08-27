Cierra este viernes la muestra “Reconstrucciones del Sentido Común”, de Sofía Grivas

Sofia. L artista Sofía Grivas.

La exposición individual “Reconstrucciones del Sentido Común”, de Sofía Grivas, en la galería La casa vacía, cierra este viernes, día que es la ultima oportunidad para ver los 35 collages que la conforman.

Son piezas, dice la creadora, que muestran esos juegos con el lenguaje o con la imagen y hacen referencias, obviamente, a hechos históricos, a ciertas situaciones totalmente absurdas, con un humor absurdo.

La exposición “Reconstrucciones del Sentido Común” tendrá entra abierta al público, pero si desea asistir este jueves 28, puede pedir una cita al número telefónico 55 17 05 80 27.