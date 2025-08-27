Un pueblo de España se adelanta a la navidad y prepara un gigantesco belén de 100 metros

Belén. Un Belén monumental. Imagen referencial.

El Ayuntamiento de la localidad de Huétor Tájar (Granada, sur de España) ha comenzado con cinco meses de antelación la confección de su belén monumental, un proyecto que supera los cien metros cuadrados y que cuenta con más de 500 figuras, parte de ellas con movimiento.

Con las altas temperaturas del mes de agosto, este municipio de Granada trabaja ya en el montaje del belén, uno de los más grandes del país, y combina los rigores de las olas de calor con la limpieza de los Reyes Magos o el niño Jesús.

El belén, un reclamo turístico que cada año recibe más de 20.000 visitas, abrirá en diciembre para mostrar las más de 500 figuras, 150 de ellas en movimiento, repartidas por unos 100 metros cuadrados.La responsable de preparar este belén pieza a pieza, Mayka Gómez, contará con la ayuda de dos artesanos para recrear este año casi un centenar de rincones pintorescos y monumentos de toda la geografía española que se convertirán en el escenario de diversos pasajes bíblicos.

En la elaboración del nuevo belén se emplearán más de 700 metros cuadrados de corcho, 400 metros de cable eléctrico, 150 kilos de pintura y 400 kilos de escayola, además de más de 2.000 horas de trabajo.También por primera, Gómez utilizará en este montaje nuevas tecnologías, como la impresión 3D o el láser, para confeccionar algunas de las figuras.