Hoy y mañana la CND presenta la coreografía “Gratidāo”, de Juliano Nunes

Obra. Una escena de la coreografía.

“Se tiene que ver fácil, aunque nos estemos muriendo por dentro”, señala a Crónica Argenis Montalvo, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)

Este fin de semana, bajo la dirección artística de Erick Rodríguez y la dirección artística adjunta de Elisa Carrillo, la CND presentará en el Palacio de Bellas Artes el programa Coreógrafos Internacionales, con el que estrenarán cuatro propuestas localmente y 1 a nivel mundial.

Arshak Ghalumyan (Armenia), Juliano Nunes y Ricardo Amarante (Brasil), Nacho Duato (España) yJames B. Whiteside (Estados Unidos) son los coreógrafos autores de las obras que se presentarán en tres únicas funciones: 29, 30 y 31 de agosto en la Sala Principal del recinto.

“Son coreógrafos, todos, muy importantes y vigentes y cada uno tiene su iluminación, su vestuario... ya hemos hecho las pruebas, por supuesto hay cosas muy curiosas y padres, algunas hay que adecuar o modificar, pero encuentro bastante interesantes las ideas que traen”, detalla el Primer bailarín.

ESTRENO MUNDIAL

“Gratidāo” (Gratitud) del coreógrafo Juliano Nunes se anuncia como una propuesta nutrida del intercambio cultural y artístico, en palabras de Argenis Montalvo.

“Nos juntaron a los bailarines, entonces compartimos la experiencia de trabajar con este coreógrafo invitado y es la gratitud, de eso va la obra. Este montaje se hizo el semestre pasado, llevamos un rato trabajando este movimiento nuevo”, comenta.

Asimismo, destaca lo positivo que resulta para la CND estar a cargo de un estreno mundial.

“Estamos conscientes de la importancia de un estreno mundial, especialmente en Bellas Artes y con los nombres de los coreógrafos que están. Algunos de ellos estarán presentes en las funciones, eso nos da mucha emoción y mucho nervio también, por supuesto”.

ASISTE

Restan dos funciones: sábado 30 de agosto a las 18 horas y el domingo 31 de agosto a las 17 horas. Los boletos individuales tienen los siguientes precios: Luneta 1: $400, Luneta 2: $250, Anfiteatro bajo: $280, Anfiteatro alto: $210 y Galería: $120. Boletos disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, maestros y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente, así como a través de Ticketmaster, donde aplica la promoción 2x1 los jueves.