“Somos Nosotros”, una reflexión sobre la imposición de la “monogamia”. 

Teatro. Una escena de la obra. (Luis Reyes)

De acuerdo con el actor Jhans Rico, la obra “Somos Nosotros” reflexiona sobre la imposición de la “monogamia”.

¿Quién nos impuso el significado de la palabra? ¿Por qué creemos en ella o la defendemos? ¿O por qué queremos echarnos un round para abrir otras posibilidades? Hay cosas que nos pasan a todos y se van a sentir identificados con los personajes porque han estado en la situación o conocen a alguien”, expresó a Crónica.

La obra “Somos Nosotros” se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto los sábados a las 6pm y a las 8:30pm, hasta el 11 de octubre.

La obra plantea una pregunta incómoda, que a menudo surge en conversaciones con amigos, “¿qué tanto estás dispuesto a compartir con tu pareja”? y se propone entretener al público a través de una montaña rusa llena de emociones, así como re pensar los vínculos amorosos desde una perspectiva “moderna y abierta”.

El elenco lo integran Mariazel, Cecilia Ponce, Adrián Rubio, Jhans Rico, Georgina Levin, Yurem, dirigidos por Ariel del Mastro y en la dirección reposición , Juan José Tagle, con la producción de Late Producciones. Los boletos se pueden conseguir a través de Ticketmaster y la taquilla del teatro.