Convocan al Primer Taller de Guionismo de la Alianza CDMX – Netflix

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, Netflix y la Asociación de Escritores Cinematográficos El Garfio A.C. lanzaron la convocatoria para el Primer Taller de Escritura de Guion Cinematográfico y Televisivo, dirigido a personas mayores de edad que vivan en la Ciudad de México y deseen desarrollar historias originales, cercanas a su realidad, en cualquier género narrativo.

El taller tiene como objetivo brindar una formación de 60 horas, distribuidas en 15 sesiones de 4 horas en horario matutino, durante las cuales los participantes podrán desarrollar un guion de cortometraje, un argumento de largometraje o una biblia de serie. Las clases se llevarán a cabo del 27 de octubre al 20 de diciembre de 2025.

Se seleccionarán 60 participantes, organizados en tres grupos de 20 personas, con sedes en Iztapalapa, Azcapotzalco y Centro, que se darán a conocer al anunciar a los seleccionados. La convocatoria estará abierta del miércoles 3 de septiembre hasta el sábado 27 de septiembre a las 23:59 horas.

La selección estará a cargo de la Asociación de Escritores Cinematográficos El Garfio A.C., considerando la exposición de motivos de los aspirantes, procurando diversidad de perfiles y representación territorial. Los resultados se publicarán en la página oficial de El Garfio A.C. (elgarfio.com.mx) y en las redes sociales de las instituciones convocantes.

Se aclara que la participación en el taller no genera ningún vínculo futuro entre los proyectos de los participantes y las organizaciones convocantes.