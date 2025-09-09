Leviatán Dance Proyect ofrecerá una Gala en el Centro Cultural del Bosque

Levi Leviatán Dance Proyect, compañía de danza independiente.

Leviatán Dance Proyect, compañía de danza independiente, continú con sus presentaciones, en el Centro Cultural del Bosque, con su Gala de danza clásica y neoclásica, donde el público podrá apreciar su versión del Ballet “Carmen” y corografías de estreno.

Luis Enrique Rendón Rosales, director artístico, comentó que en la Gala participarán jóvenes bailarines recién egresados de las escuelas profesionales de danza, quienes tendrán la oportunidad de interactuar con bailarines ya consolidados.

Agregó que el objetivo que tienen como compañía es que las y los jóvenes tengan oportunidades y herramientas escénicas para trascender al campo profesional, así como brindar opciones de empleo y espacios de difusión artísticas.

Además, para que el público pueda disfrutar de extractos de los Ballets tradicionales que más les gustan.El también bailarín informó que la Gala se realizará en el Teatro de la Danza “Guillermina Bravo”, los días 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de septiembre a las 20:00 horas; los días 6, 13 y 20 las funciones serán a las 19:00 horas, mientras que el 7, 14 y 21 el horario es a las 18:00 horas.

La dirección y coreografía estará a cargo de Melissa Palma Varela y del propio Rendón Rosales.Los boletos están disponibles en https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/eventperformances.asp?evt=295