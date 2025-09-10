El INBAL anuncia que no hay acuerdo con los sindicatos y los museos seguirán cerrados

Cierre. Un de los museos cerrados.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que a pesar de los distintos acercamientos realizados el día de ayer con las secciones sindicales que determinaron el cierre de museos y centros de trabajo del INBAL, al momento no ha sido posible acordar la apertura de los siguientes espacios:

Teatro Orientación “Luisa Josefina Hernández” del Centro Cultural de Bosque

Teatro de la Danza “Guillermina Bravo” del Centro Cultural de Bosque

Museo del Palacio de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte

Museo de Arte Moderno

Museo Nacional de la Estampa

Ex Teresa Arte Actual

Laboratorio Arte Alameda

Museo Mural Diego Rivera

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Museo Nacional de San Carlos

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM)

Torre Prisma

Oficinas del Centro Cultural del Bosque

En un comunicado, añadió que la solicitud de tarjetas electrónicas para la adquisición directa de ropa de trabajo, no contempladas en la normatividad, es su demanda principal.

Por ello, dijo que la institución ha garantizado que las prede trabajo que se entreguen sean de calidad y respondan a las necesidades específicas de cada labor, así como a la seguridad y comodidad de los y las trabajadores.

Ante los cierres, agregó, se ha apelado a la sensibilidad de las secciones sindicales para dar acceso al personal que realiza tareas de conservación y resguardo de los inmuebles y del patrimonio artístico.

El INBAL espera que esta situación, que afecta a visitantes, públicos, comunidad artística y a otros trabajadores, pueda solucionarse favorablemente y reafirma su disposición a sostener un diálogo constante con las secciones sindicales, además de garantizar el cumplimiento de las prestaciones reconocidas, en apego estricto a la legislación y normatividad vigentes.