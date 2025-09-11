Abrirán los museos, el INBAL anuncia acuerdo con sindicatos

Museo. El Palacio de Bellas Artes.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que, tras una serie de reuniones con las representaciones sindicales, se han alcanzado acuerdos que permiten avanzar de manera positiva en la solución del paro de labores.

En un comunicado, la institución indica que como resultado de este diálogo constructivo, los recintos del INBAL reabrirán sus puertas, lo que permitirá retomar las actividades artísticas y culturales en beneficio de la sociedad.

Asimismo, reconoce la disposición mostrada por las secciones sindicales para encontrar soluciones conjuntas, lo que fortalece el trabajo del INBAL en su misión de preservar, difundir y promover las artes en México.

Finalmente, agradece la comprensión de las y los visitantes durante este proceso y reitera su compromiso de seguir ofreciendo espacios para el disfrute de la creación artística en todas sus disciplinas.

...