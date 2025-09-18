La Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio con su Gira Nacional 2025

Conciertos. La Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Reconocida como una de las orquestas más sobresalientes del panorama musical latinoamericano por la calidad de su sonido y la vastedad de su repertorio, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la dirección artística de José Luis Castillo, emprenderá su Gira Nacional 2025 con un programa portentoso que enlaza identidad, resistencia y memoria histórica, para celebrar el mes patrio.

La orquesta se presentó el 17 de septiembre en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, en Léon, Guanajuato, y el día 19 en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en CDMX, con un programa que celebra la música mexicana y rinde homenaje a Dmitri Shostakovich (1906-1975) en el marco de su 50 aniversario luctuoso.

En un momento de particular brillo técnico e interpretativo, y con una propuesta renovada de su programación, la OFJ emprende esta gira por el país -la primera desde 1998- con el deseo de extender a escala nacional el diálogo artístico que ha consolidado en su sede, el Teatro Degollado de Guadalajara, así como en las presentaciones que realiza en el interior de Jalisco.

“Deseamos encontrarnos con otras realidades, desde lo acústico hasta lo social. Es importante que una orquesta de estas características no se circunscriba a su sede”, comenta José Luis Castillo, quien tomó a su cargo la agrupación en 2022. A partir de entonces, la agrupación se ha presentado en los escenarios del país de mayor renombre, como el Palacio de Bellas Artes, el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Música de Morelia.

“Hemos ampliado el repertorio no sólo para profundizar el conocimiento de la propia agrupación, sino porque la misión de una orquesta como la OFJ se sitúa en difundir la buena música de manera óptima. Nos corresponde convocar y mostrar aquello que nos define”, agrega el director.

En esta nueva etapa, la OFJ se ha abocado a compartir con el público un repertorio que abarca desde el siglo XVIII a las vanguardias del XXI, incluyendo compositoras y compositores consagrados, así como aquellos que no están presentes en el canon, y también desde una perspectiva de género.

Tan solo en el primer semestre de este año, sumó 25 nuevos títulos a su repertorio, presentó partituras de seis compositores mexicanos -tres de ellos jaliscienses- y contó con la participación destacada de 13 mujeres entre compositoras, solistas y directoras invitadas.

Para Castillo “es importante hacer música para todas y todos, independientemente de cuándo haya sido escrita o por quién”.

El programa seleccionado para esta gira dará inicio con los acentos nacionales del Huapango y Sandunga de Carlos Chávez (1899-1940), y continúa con una obra poco interpretada: Esquinas (segunda versión), de Silvestre Revueltas (1899-1940), que la orquesta integra a su repertorio por primera ocasión. El concierto culminará con una de las sinfonías menos interpretadas de Dmitri Shostakovich: la monumental Sinfonía núm. 11, El año 1905, en una doble conmemoración por el 50 aniversario luctuoso del compositor ruso y por los 120 años de la fallida Revolución Rusa de 1905, considerada el “ensayo general” de la de 1917.

“Es una reflexión social desde el arte posrevolucionario del siglo XX mexicano, que tuvo una mirada hacia la Unión Soviética. El diálogo con los artistas y manifestaciones URSS comenzó relativamente tarde por motivos varios, pero hubo un puente entre ambas posturas artísticas”, observa Castillo.

Fundada en 1915 por el compositor y director mexicano José Rolón, la excelencia musical de la OFJ trasciende fronteras: ha sido ovacionada en escenarios de renombre en México, Corea, Estados Unidos, Alemania y Austria, y se ha presentado con elevado reconocimiento en grandes escenarios nacionales. Para más información sobre la orquesta, visite su sitio web www.ofj.com.mx

Esta gira es realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Dirección General de Música de la UNAM, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.