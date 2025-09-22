Huemanzín Rodríguez, Presea Cervantina 2025

Homenaje. Huemanzín Rodríguez.

El Festival Internacional Cervantino (FIC) rendirá un homenaje al periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez (1974-2025), como parte de las actividades de la edición 53 del FIC.

En colaboración con Canal 22 y la Cátedra Cervantina de la Universidad de Guanajuato, las actividades dedicadas a “Hueman” y su labor periodística abarcan la entrega, de manera póstuma, de la Presea Cervantina 2025, como un acto de reconocimiento a una de las figuras indispensables del Cervantino y del periodismo cultural en México. El acto se llevará a cabo el viernes 10 de octubre de 2025, durante la inauguración del 53 FIC, en el Patio del Museo Regional de Guanajuato de la Alhóndiga de Granaditas.

Considerado como un referente de la promoción y la divulgación de la cultura, Rodríguez, a lo largo de toda su trayectoria, celebró y abonó a la consolidación del Festival Internacional Cervantino; la primera vez que acudió como reportero a cubrir sus actividades fue en la edición número 24, en 1996.

En agradecimiento al trabajo que realizó para difundir la importancia del Cervantino, el homenaje in memoriam contará con un conversatorio de periodismo cultural desarrollado por la Cátedra Cervantina que, en colaboración con la Universidad de Guanajuato, presentará la trascendencia de Huemanzin en ese campo. La actividad se llevará a cabo el martes 14 de octubre de 2025 a las 11 h, en el Patio Central de la Universidad de Guanajuato.

Participarán colegas cercanos como la periodista cultural Leticia Sánchez Medel; Andrea Monserrat Ruíz Rodríguez, directora de Imagen Corporativa de Canal 22, y Leopoldo Cruz Navarro, periodista, escritor y editor. Abierta al público, la charla será moderada por Juan Jacinto Silva Ibarra, quien ha transitado lo mismo por medios institucionales, que por la radio, la prensa y la televisión pública nacional.

Por otro lado, Culturas 22, noticiero de Canal 22, se unirá al homenaje con una curaduría especial que, a lo largo de las tres semanas de duración del 53 FIC, retransmitirá las mejores entrevistas realizadas por Rodríguez durante sus coberturas cervantinas. También contempla la publicación en redes sociales de materiales e historias de los trabajos realizados en el marco del Festival, bajo la línea “Memoria 22”.

En el libro Festival Internacional Cervantino. 40 visiones de un mismo escenario (2012), coordinado por Leticia Sánchez Medel, Huemanzin Rodríguez habló sobre su relación y fascinación desde la infancia por el FIC y posteriormente, cómo el encuentro cultural le enseñó desde lo fisiológico hasta lo intelectual. “Cada año eso es para mí el Cervantino: un reto físico y emocional, cognitivo y comunicativo, contra reloj. Además de un enorme placer”, afirmaba.

Y reflexionaba sobre la importancia del Cervantino: “A un festival no se le puede pedir que sea más que un periodo excepcional de fiesta, pero debido a su perfil cultural, su importancia en el ámbito nacional, no hay ninguno que se le parezca en México y en gran parte del mundo, sencillamente por su nivel multidisciplinario”.

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Huemanzin Rodríguez laboró en la televisión desde los nueve años de edad. Colaboró en instituciones como Imevisión, Canal Once y la Unidad de Televisión Educativa. A los 20 años se incorporó al equipo de Canal 22, medio en el que se desempeñó como reportero, guionista, realizador y conductor. Fue jurado en múltiples festivales nacionales e internacionales como el Festival de Huelva, en España, y DocsMx. Asimismo, realizó coberturas por diversas regiones de América, Asia y Europa.