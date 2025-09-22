Noche de Museos IPN

Proyección de la película Como agua para chocolate

El miércoles 24 de septiembre, el Instituto Politécnico Nacional, tendrá dos eventos a los que el público podrá acceder de manera gratuita.

El evento comenzará a las 18:30 horas en la sala Arnold Belkin del Centro Memorial Ing. Eugenio Méndez Docurro, con la proyección de la película Como agua para chocolate (1992) dirigida por Alfonso Arau.

La dirección de la sala es: Belisario Domínguez 22, Centro Histórico de la Ciudad de México, Col. Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX. Es importante recalcar que el lugar tiene una capacidad para únicamente 150 personas.

120 años de Carlos Alvarado Lang

A las 19:00 horas en el vestíbulo “A” del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, GAM, CDMX, se presentará la obra del grabador mexicano Carlos Alvarado Lang, en rememoración por los 120 años de su nacimiento.

Los cineastas Susana Alvarado e Iván Lara; el investigador de arte, Eduardo Espinosa; el impresor y grabador, Giovanni Farías, y el grabador, Emmanuel Tanús, participaran en la rememoración, en compañía del ensamble musical Omeyokan, quienes se presentaran con “Ranchelo”, música popular mexicana. Además, se proyectará el tráiler del documental “Cruzando el puente”, film que retoma el legado y la trayectoria del artista Carlos Alvarado Lang.