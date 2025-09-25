Picci Fine Arts presenta Homecoming, exposición de Claudia Robles -Gil

La obra de Claudia Robles -Gil Su trabajo ha sido reconocido por medios internacionales como Vanity Fair UK, British Vogue, Women United Art Magazine y Suboart Magazine (Instagram/Claudia Robles-Gil)

Exposición Homecoming — Una docena de óleos sobre tela que capturan momentos especiales en torno a la naturaleza y la convivencia familiar y social alrededor del mundo, concebidas desde una experiencia profundamente biográfica y expresiva que refleja la singular práctica y visión plástica de la artista, son esencia de la exposición Homecoming, de la artista mexicana Claudia Robles -Gil, que desde este 25 de septiembre y hasta el 25 de octubre presenta Picci Fine Arts, en Alpes 700A, en la Ciudad de México.

En Homecoming, Claudia Robles-Gil propone un viaje pictórico que recorre diversos lugares del mundo para finalmente regresar a casa: México.

La artista que reúne una selección de obras recientes realizadas en el último año, proyecta en su trabajo sentimientos vibrantes y sensibles en los que revelan cómo, aun cuando los escenarios pertenecen a geografías lejanas, en cada pintura se encuentra un rastro de México.

Uno de los puntos claves de la exposición es que la artista resalta con su obra que el hogar no es únicamente un lugar físico, sino una presencia interior que siempre nos acompaña.

Un detalle significativo en las pinturas de Robles -Gil es que sus obras están caracterizadas por su paleta intensa y arriesgada que se alejan de las normas tradicionales del color: mares púrpuras y cielos anaranjados transforman la experiencia visual en una evocación emocional.

La exposición reúne una selección de obras que capturan momentos especiales en torno a la naturaleza y la convivencia familiar y social alrededor del mundo (Instagram/Claudia Robles -Gil)

El resultado de sus obras queda plasmado en un lenguaje pictórico que traduce sensaciones más que apariencias, lo que lleva al espectador a un territorio donde el color expresa cómo se vive y cómo se siente, más allá de cómo se ve.

Sobre la artista

Claudia Robles-Gil, nació en la Ciudad de México en 1995, vive y trabaja en la Ciudad de Nueva York. Obtuvo el B.S. en Psicología por Tufts University (2018) y cursó la especialidad en Arte en la School of the Museum of Fine Arts, Boston.

En 2024 presentó su primera exposición individual Learning How to See (2024) en Artishouse NYC, Nueva York, y en otoño de 2025 presentará Homecoming (2025, TBA) en Picci Fine Arts, Ciudad de México.

La obra de Claudia Robles-Gil también ha estado presente en exposiciones colectivas como el High Line Nine Galleries (Chelsea, Nueva York), Brooklyn Waterfront Artists Coalition (Brooklyn, Nueva York), así como en exhibiciones digitales organizadas por Arts to Hearts Project y Visionary Art Collective.

En 2024 la artista mexicana presentó su primera exposición individual Learning How to See (2024) en Artishouse NYC, Nueva York

Ha participado en el Fay Chandler Emerging Artists Exhibition en Boston City Hall (2020) y en la Emerging Artists Exhibition de la Kathryn Schultz Gallery en Cambridge (2018).

Su trabajo ha sido reconocido por medios internacionales como Vanity Fair UK, British Vogue, Women United Art Magazine y Suboart Magazine, donde se destaca su capacidad de canalizar la vitalidad y complejidad de la experiencia humana a través del arte.

La exposición Homecoming, de Claudia Robles -Gil, se inaugura este jueves 25 de septiembre a partir de las 19:00 horas en Alpes 700A, Ciudad de México y permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de octubre en el horario habitual de la galería.

Se recomienda agendar cita a través de mensaje directo o al correo info@piccifinearts.com .

La Crónica de Hoy 2025