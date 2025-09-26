Jodie Foster regresa al Festival Internacional de Cine de Morelia

Vie privée

La primera vez que Jodie Foster asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia hace dos años en la 21a edición, fue galardonada con el Premio a la Excelencia Artística, con el que se le reconoció su extraordinaria trayectoria y a las valiosas aportaciones que ha hecho a la industria cinematográfica. También recibió la Medalla Filmoteca UNAM, y ofreció una clase magistral al público del FICM.

Su carrera cubre más de cincuenta años y es una de las actrices más aclamadas de su generación. Algunos de sus trabajos en cine son: Alicia ya no vive aquí, Taxi Driver, Contacto, La acusada y El silencio de los inocentes, las dos últimas cintas, le dieron el Oscar s Oscar a Mejor Actriz en 1988 y en 1991.

Como directora Jodie Foster debutó en 1991 con El pequeño Tate, que también protagonizó. En la lista de proyectos que ha dirigido, asimismo se encuentran: A casa por vacaciones, El castor, episodios de Orange Is the New Black, House of Cards y Black Mirror.

El año pasado, su actuación en True Detective: Night Country le hizo ganar un premio Emmy en la categoría de Mejor Actriz Protagonista en Serie o Película Limitada o de Antología.

Este año, la actriz y directora presentará en el festival: Vie privée, película de la directora francesa Rebecca Zlotowski, en la cual Foster interpreta a Lilian Steiner, una psiquiatra que decide investigar acerca de la muerte de uno de sus pacientes, después de quedar convencida de que se trata de un asesinato.

La película debutó en la sección Fuera de Competencia del Festival Internacional de Cine de Cannes del año presente.

El FICM 2025 tendrá lugar del 10 al 19 de octubre con funciones presenciales en Morelia, Michoacán y funciones virtuales a través de nuestrocine.mx. Habrá funciones preinaugurales el 9 de octubre, pero la función inaugural del festival se llevará a cabo el 10 de octubre de 2025.

Próximamente se podrán consultar más detalles de la programación y la venta de boletos a través de www.moreliafilmfest.com y las redes sociales del FICM.