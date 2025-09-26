Se realiza el segundo taller de “Juguemos a ser reporteros” en la FILAH

Fundación. Una de las activiades. (Tomás Chávez.)

La Fundación Premio Crónica llevó a cabo el segundo taller “Juguemos a ser reporteros”, en el marco de la 36 Feria Internacional del Libro del Museo de Antropología, y en esta ocasión 15 reporteritos entrevistaron al destacado antropólogo Jesús Sánchez y a los autores del libro “Dichos y creencias de los amusgos de Xochistlahuaca, Guerrero”.

La conferencia de prensa fue una interesante sesión donde las preguntas y respuestas se dieron en la cabina de Radio INAH. Ah, los pequeños reporteros de la Crónica de Hoy, entrevistaron a Ixchel Delgado Jordá y a Victoriano López Gómez, especialista que narraron parte de su obra dirigida para el público infantil, la cual fue recopilada durante más de 15 años de trabajo e investigaciones, y publicada en los idiomas español y amusgo.

Al término de la conferencia La Atlanchana de Metepec. Genealogía de un mito chichimeca, de Jesús Sánchez Sánchez, los pequeños periodistas de La Crónica de Hoy rodearon al destacado arqueólogo para hacerles una pregutas, como si fuera una de las muchas entrevistas que se hacen a una personalidad, y el especialista, asombrado y sorprendido de la cantidad de reporteritos.

En la entrevista, les narró sus primeras experiencias como estudiante de antropología y las técnicas de investigación que realiza en los diferentes sitios arqueológicos y que lo llevan a escribir sus libros.

Jesús Sánchez destacó que es muy importante la labor que realiza La Fundación Premio Crónica para fomentar el hábito de la lectura entre los niños.