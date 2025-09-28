El virtuoso guitarrista Rafael Aguirre presenta en el Palacio de Bellas Artes el “Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo”

Conciertos. El virtuoso guitarrista Rafael Aguirre.

El guitarrista español Rafael Aguirre se presentará en el Palacio de Bellas Artes este 3 y 5 de octubre junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México (OSN) bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, siendo ambos conciertos los que marquen su debut en la capital mexicana, donde interpretará el célebre “Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo”.

Rafael Aguirre es un virtuoso de la guitarra, reconocido internacionalmente por su gran talento y por haber llevado la guitarra a los escenarios más importantes del mundo.

Ha actuado en salas de concierto emblemáticas como el Carnegie Hall de Nueva York (donde ha actuado cuatro veces), el Concertgebouw de Ámsterdam, la Konzerthaus de Viena y la Sala Tchaikovsky de Moscú. En el Carnegie Hall, por ejemplo, fue el primer guitarrista en interpretar el Concierto de Aranjuez en 23 años.

Aguirre ha actuado en 47 países y esta extensa trayectoria lo ha llevado a colaborar con orquestas de prestigio internacional como la Orquesta Nacional de España, la Tokyo Symphony Orchestra (Japón), Orchestre Royal Philharmonique de Liège (Bélgica), Bruckner Orchester Linz (Austria), etc. Rafael Aguirretiene programado su debut con la Baltimore Symphony Orchestra (BSO) en octubre de 2025, una de las orquestas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Aguirre ha buscado expandir los límites de la guitarra clásica. Además de colaborar con orquestas de alto nivel ha presentado un repertorio muy versátil que incluye desde piezas clásicas hasta adaptaciones de piezas de otros géneros, obras de folclore latinoamericano, flamenco y musica brasileña. También ha explorado la música contemporánea y de cámara.

El debut en Bellas Artes tiene un significado especial, ya que ocurre después de que Aguirre anunciara su mudanza a la Ciudad de México en 2024. El guitarrista español reside en la la Ciudad de México desde hace algunos meses, lo que le permite continuar con su ascendente carrera internacional, ahora desde una nueva base estratégica, cercana a Estados Unidos y a América Latina.

Aunque sus compromisos internacionales lo llevan constantemente a viajar por Europa y Asia. El guitarrista Rafael Aguirre ha manifestado su gran emoción por tocar en el Palacio de Bellas Artes y ha expresado su admiración por la gastronomía y la cultura mexicanas.

Estos conciertos con la Orquesta Sinfonica Nacional (OSN) son particularmente significativos para Aguirre, ya que le permite llevar una de las obras más representativas del repertorio español en el escenario más importante de México, el Palacio de Bellas Artes. Las Fechas son los días viernes 3 a las 20:00 horas y domingo 5 de octubre a las 12:15 horas de 2025, como parte de la temporada “Fronteras” de la Orquesta Sinfónica Nacional de México (OSN) en el Palacio de Bellas Artes.

Repertorio: El programa incluirá el famoso Concierto de Aranjuez, la Sinfonía núm. 8 de Beethoven y Tres aires chilenos de Enrique Soro.