El cortometraje HOW TO SHOOT A GHOST se une al Festival Internacional de Cine de Morelia

Charlie Kaufman

Con un estrenado en el Festival de Cine de Venecia, How To Shoot a Ghost, tendrá una proyección especial en el marco de la edición número veintitrés del FICM.

Charlie Kaufman, más conocido por su trabajo como guionista (¿Quieres ser John Malkovich, El ladrón de orquídeas y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos), debuto como director en 2008 con la película Synecdoche, New York. Su más reciente trabajo es un cortometraje de 27 minutos, en el que dos jóvenes recién fallecidos (uno en vida fue fotógrafo, el otro traductor) se encuentran en las calles de Atenas, en medio del vibrante paisaje urbano y otros fantasma. Ahora, en la muerte se enfrentan con lo que quedo de sus errores y sus anhelos. Juntos vagan por la ciudad, hallando consuelo en existencia y sus secuelas que es al mismo tiempo bella y difícil.

Además de la proyección del proyecto, Kaufman, ofrecerá una charla acompañado de la guionista del cortometraje Eva H.D.

“Siguiendo a dos personas recientemente fallecidas que deambulan por Atenas como fantasmas, la película explora la mortalidad: cómo interactúa con el impulso de pertenecer y nuestro deseo humano de dejar algo, algún rastro, detrás; y nuestro doble deseo de autodestrucción. La fotografía callejera, las imágenes históricas y los viejos videos caseros entrelazados con el cuerpo de la película, rodada en exteriores por Michał Dymek, subrayan cómo el ‘ahora’ se convertirá en el ‘entonces’, cómo los que hoy vivimos nos convertiremos en los fantasmas del mañana”, explica el director.

“¿Qué significa dejar ir, decir adiós, avanzar en el tiempo, en la vida, sin aferrarse a ella?”, añade el director. “Como fantasmas, Anthi y Rateb ocupan un espacio liminal. Ambos han tenido que lidiar con relaciones difíciles en vida y ahora, mientras intentan comprender su situación actual, los ecos de esas luchas persisten”.

El Festival Internacional de Cine de Morelia, tendrá lugar del 10 al 19 de octubre con funciones presenciales en Morelia, Michoacán, y funciones virtuales a través de nuestrocine.mx. El 9 de octubre, habrá funciones preinaugurales.

Próximamente se revelará más información y detalles acerca de la programación y de la venta de boletos a través de ww.moreliafilmfes.com y las redes sociales del FICM.