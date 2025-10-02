Agenda cultural de la UNAM del 6 al 12 de octubre de 2025

Música
Festival CulturaUNAM
Música | Reino Unido-Estados Unidos
Phil Minton y Audrey Chen
Descritos como un “dúo conversacional dadaísta que busca ir más allá del nivel textual”, Phil Minton y Audrey Chen se han dedicado a explorar y experimentar con instrumentos corporales y medios de comunicación enigmáticos, ininteligibles e incomprensibles, al punto de marginar los elementos comunes del lenguaje, la sintaxis o el vocabulario. Un concepto musical difícil de asimilar y digerir en un principio, pero que repentinamente empieza a tener sentido cuando empiezan a aflorar las emociones y una narrativa singular que acaba siendo cautivante.
Jueves 9 | 18:00 horas
Auditorio,
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festival.culturaunam.mx
$100*
Festival CulturaUNAM
Reino Unido Cuarteto Maggini
Martyn Jackson, violín I
Ciaran McCabe, violín II
Fiona Bonds, viola
Will Schofield, violonchelo
En lo que será su primera visita a México, el Maggini String Quartet esgrime como carta de presentación el haber sido reconocido con los galardones Gramophone Chamber Music Award of the Year, Diapason d’Or of the Year y el Cannes Classical Award, amén de contar con dos nominaciones a los premios Grammy. Ambivalentes, abrevan tanto en el repertorio tradicional como en la música contemporánea. Prueba de ello es el programa que presentarán en su debut, el cual incluye a Haydn, a Mendelssohn y William Walton. El concierto es organizado en colaboración con la Facultad de Música.
Viernes 10 | 18:00 horas
Sala Carlos ChávezCentro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festival.culturaunam.mx
$100*
Ópera | Festival CulturaUNAM
México-ArgentinaBreaking the Waves
Basada en la película de Lars von Trier
Missy Mazzioli, música
Royce Vavrek, libreto
Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)
José Areán, director titular
Estudio de la Ópera de Bellas Artes
Staccato, Ensamble Masculino
Marcelo Lombardero, director de escena
Jan, un trabajador de una plataforma petrolera en Escocia, sufre un accidente que deviene en parálisis. Incapaz de funcionar sexualmente, le pide a su esposa Bess que sostenga relaciones con otros hombres y le relate los encuentros como una forma de mantener el vínculo emocional que los une. Bess se convence que puede sanar a Jan y se involucra en una situación compleja que desafía las normas morales y religiosas de la comunidad en la que vive. La versión operística de Breaking the waves está inspirada en la película homónima de Lars von Trier. La trama ahonda en los límites del amor, la fe y la autonomía femenina. La música, concebida de manera alegórica como un himno coral masculino, pone de manifiesto la paradoja existente entre lo divino y lo humano.
Viernes 10 y sábado 11 | 19:00 horas
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festival.culturaunam.mx
$400*
Danza
Festival CulturaUNAM
Dinamarca
Una Eva y un Adán
GRANHØJ DANS
Palle Granhøj, concepción y dirección
La desnudez corporal, eternamente un tabú, se convirtió en la Era de Internet en una moneda de curso corriente gracias a las redes sociales. Hoy el consumo de pornografía es tan común como el del alcohol. Esta puesta en escena, en la que los intérpretes están totalmente desnudos, replantea el concepto de desnudez y cuestiona la manera en cómo la vemos, asumimos y consumimos hoy en día. Una reflexión que vale la pena atestiguar… sin morbo de por medio. La obra es una colaboración entre la Fundación para las Artes de Dinamarca y el Festival Internacional Cervantino.
Viernes 10 | 17:00 horas
y sábado 11 de octubre | 18:00 horas
Auditorio
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festival.culturaunam.mx
$200*
Mayores de 18 años
Teatro
Festival CulturaUNAM
Francia
Collectif 8
1984
De George Orwell
Gaële Boghossian, adaptación y dirección
El concepto detrás de lo que hoy patéticamente se conoce como “La casa de los famosos”, está sustentado en la obra maestra de George Orwell, 1984. El zarpazo es válido para contextualizar la puesta en escena de Collectif 8, una adaptación extraordinaria de la trama distópica y totalitaria que tiene por protagonista omnipresente al Gran Hermano, un ente que se inmiscuye en la intimidad de los individuos al punto de despojarlos completamente de su identidad. Aquí los protagonistas son Winston y Julia, no Dalilah Polanco y Mar Contreras, pero en uno y otro caso, en la literatura y en la basura, paradójicamente, terminarán traicionándose. Apaga la televisión y cruza en tu agenda los días 9 y 10 de octubre. Esto no te lo puedes perder.
Jueves 9 y viernes 10 | 18:00 horas, sábado | 13:00 horas
Teatro Estefanía Chávez Barragán
Facultad de Arquitectura
Circuito Escolar, CU
festival.culturaunam.mx
$200*
Festival CulturaUNAM
México
El mar es un pixel
David Gaitán, dramaturgia y dirección
Mario Marín del Río, diseño de escenografía y vestuario
Tras la aparición de una lista en la puerta de la iglesia de una pequeña aldea, los feligreses comienzan a experimentar una situación extraña: su honra crece, decrece o desaparece al ritmo del clamor popular. Paralelamente, el insólito surgimiento de un nuevo juguete que aparece en la puerta de cada casa de la aldea trastorna a la comunidad por completo en virtud de la interacción que los habitantes comienzan a establecer con el mismo: admiración, odio, erotismo, sumisión… El concepto de lo aspiracional en su estado más crudo.
Jueves 9 y viernes 10 | 20:00 horas, sábado 11 | 19:00 horas
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festival.culturaunam.mx
$150*