El Palacio de Bellas Artes abre el 47º Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez

Alistan la inauguración la 47ª edición del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (FIMNME). El concierto inaugural presentará el estreno en México de Dust II, de la británica Rebecca Saunders, el 15 de octubre a las 20 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Esta obra para dúo de percusión será interpretada por Diego Espinosa, miembro de Ensamble Liminar y colaborador de artistas como Patti Smith y John Zorn, y por el argentino Ramón Gardella, integrante del Kollektiv 3:6 Köln, en Alemania.

Cada percusionista desarrolla su interpretación a partir de ocho módulos compuestos, usando sus propios instrumentos y organizándolos de manera individual. Además, los elementos espaciales y coreográficos resultan fundamentales para el proceso interpretativo.

Dust II fue concebida originalmente como obra solista y su versión para dúo (2017–2020) se estrenó en la Berliner Philharmonie durante el Berliner Festspiele 2020, interpretada por Dirk Rothbrust y Christian Dierstein. La obra fue escrita en homenaje a estos destacados percusionistas, con quienes Saunders ha colaborado estrechamente durante muchos años.

La música de Rebecca Saunders ha sido interpretada por renombrados ensambles, solistas y orquestas internacionales. Entre sus reconocimientos destacan: el Ernst von Siemens Music Prize (2019), el Golden Lion for Music de la Bienal de Venecia (2024), el Happy New Ears Prize (2015), el Hindemith Prize, el Mauricio Kagel Music Prize, así como premios de la Royal Philharmonic Society y los BASCA British Composer Awards. Saunders es miembro de la Berlin Academy of Arts y de la Sachsen Academy of Arts en Dresde, Alemania.

El percusionista Diego Espinosa ha colaborado con Pierre Boulez, Philip Glass, Kaija Saariaho, Cecilia Vicuña, Alejandro González Iñárritu, Abraham Cruzvillegas y Francis Alÿs. Se ha presentado como solista en el Royal Albert Hall, Tate Modern, Ópera de Berlín, Concertgebouw, Muziekgebouw, Melbourne Recital Centre y Centre Georges Pompidou.

El argentino Ramón Gardella, radicado en Alemania, estudió percusión clásica en el Conservatorio Superior de Música de Buenos Aires Astor Piazzolla y en la Academia Orquestal del Teatro Colón. Ha participado en diversos festivales internacionales de música contemporánea.

Coordinado por el compositor Eduardo Partida, con la asesoría artística del crítico y gestor cultural José Wolffer, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez es la plataforma más importante de música contemporánea en América Latina. En esta edición, se presentarán conciertos del 15 al 31 de octubre en sedes de Ciudad de México, Baja California, Michoacán, Nuevo León y Yucatán.