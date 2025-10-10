La campana embrujada de Palacio

Desde España llegó una campana a cumplir con su destierro, decían que cargaba con un espectro dado a repicar

Este cuento remite a un pueblito español del que el relato popular no rescató el nombre, aunque sabemos que se ubicaba empotrado en algún valle de los muchos que estrían los montes Pirineos, de modo que buena deducción se anota quien se arroje a presumir que debiera tratarse de alguna localidad aragonesa, o bien, navarra.

En aquella geografía descrita, ocurrió una noche un hecho insólito que tiene como protagonista a una regia campana fabricada por un tal Maese Rodrigo, referencia en nuestros días conocida tan solo porque el buen señor tuvo a bien firmar el pie de su obra.

Ocurrió en una noche de Pascua

Sucedió una noche de Pascua, según se aduce cerca de la media noche, cuando el pueblecillo dormía sumido en el más profundo silencio, flanqueado por la vieja serranía y bajo el fino velo de la oscuridad, que al final de los 68 escalones que separan suelo de campanario, en la respectiva iglesia de la localidad, el macizo de bronce comenzó a repicar con gran fuerza y un ritmo tan frenético que todo el aire en el valle vibró y la raíz misma de los montes se cimbró. El estruendo levantó a todos, los animales reaccionaron como lo saben hacer, unos a mugir, gallos a cantar, perros a ladrar, al tiempo que una a una las casas comenzaron a iluminarse a medida que velas, teas, lámparas y candiles eran encendidos por las familias del caserío. Una estampida de hombres confundidos, aturdidos y asustados emergió de entre las calles, armados con toda clase de enseres entre los que resaltaban azadones, trinches y hoces de diferentes largos, confluyeron todos en el atrio de la iglesia, así como los ríos corren hacia el mar, todo mientras la campana bramaba en endemoniado repique, como si algún encolerizado halara de la cuerda con toda su fuerza y en completo desprecio por el sueño ajeno.

Un tal maese Rodrigo

¿Cuál sería la emergencia? ¿De qué se trataba aquello? Una incursión enemiga, un incendio ¿¡La comisión de un crimen atroz cuyo autor habría sido sorprendido in fraganti y, habiendo logrado huir, ahora se convocaba al pueblo a participar de su búsqueda y ajusticiamiento!? No, nada de eso.

Congregado el pueblo en el atrio y bajo el retumbar del templo, salió el cura como parido por el portón, en pijamas y empapado en frío sudor, presa del pánico, su espanto no hizo más que crecer al notar semejante gentío frente a él. —¡¿Pero qué ha pasado!?— preguntó casi catatónico, cual témpano de hielo erguido y dado a la deriva. —¿Quién tira con tal enjundia de ese badajo?

Hallábase todo el pueblo mirando hacia el campanario, como aguardando por que aquel loco, lunático y mentecapto que hacía sonar los bronces asomara para ver su travesura…

Pero nadie asomó y el guarda, que acababa de llegar, espabilado apenas, llamó a la gente a guardar compostura y resolver qué hacer. —¡Calma! Calma, que no hay emergencia —, exclamó el miliciano. —Es obvio que se trata de un bribón que a todas luces tuvo a bien jugarnos una broma y carece ahora de los cojones para encararnos.

¿Quién tira con tal enjundia de ese badajo?

—Pues bien, ¡Hagámosle bajar, vamos por él!— se escuchó decir a una vocecilla por ahí. Moción secundada por algunas más y así hasta hacer una sola voz.

Para ese momento, el ruido era simplemente ensordecedor, el repique no cesaba ni por espacio de cinco segundos entre golpe y golpe, fuera quien fuera el que hacía rezongar al campanario debía estar delirando en completa locura, de ninguna forma podía tratarse de alguien cuerdo, debía tener la mente presa de algún diabólico huésped que le obligaba, a fuerza de quemazón, a golpear el metálico.

De tal suerte que un grupo de pobladores, portando in capite al cura y al gendarme, comenzó el ascenso a la torre y en dirección al campanario, lo que vieron entonces se sabe tan solo por las descripciones de este grupo, afirmaron que al llegar al recinto del campanero, más allá de la apolillada puerta, cuyos podridos maderos anunciaron su arribo con tétricos chirridos, párroco y soldado observaron atónitos cómo la campana del Maese Rodrigo se mecía con violencia sin que un alma viviente tirara del sistema de cuerdas y poleas unidas al cuerpo y badajo del instrumento, el sonido aturdía a los hombres que trataban de escudriñar la oscuridad a ojo pelado, en busca del bromista que debía hallarse oculto en algún pedazo de penumbra. Fue entonces cuando el guarda a la vanguardia del grupo le vio, o creyó verle, lo cierto es que el terror asido a su relato y aún patente en un par de ojos que continuaban observando al infinito dieron cuenta de una figura que observaba desde la negrura, débiles rasgos humanos asomaban apenas hacia el halo lunar que bañaba al poblado, la criatura desapareció en cuanto el miliciano le observó fijamente, causando gran impresión en el joven, que cayó luego hacia el lugar de las escaleras no parando sino hasta que rodó todo el camino andado hacia abajo. La tropilla le siguió aterrorizada y el campanario quedó al fin en completo silencio.

Una figura que observaba desde la negrura

Abajo, esparcido el relato, el pueblo lloraba anegado en miedo, las señoras pedían al cura que bañase en agua bendita a la campana posesa por demonio y que arrancara el maleficio que ésta contenía.

Al poco tiempo, la noticia circuló en gacetas, mercurios y diarios y en todavía menos tiempo el Señor Fiscal se apersonó para sentenciar, frente jueces y prelados, que el diablo tuvo una parte directa o indirecta en el asunto; se resolvió lo siguiente:

Dar por nulo y sin valor el repique de la campana posesa, arrancar a ésta el badajo o lengua para que no osase sonar de propio motu y desterrar la pieza directamente a las Indias.

Y así, la campana amordazada o muda, es igual, fue embarcada hacia la Nueva España y arribó a Palacio, donde purgaría su condena depositada en un rincón siendo por todos temida y evitada hasta que el ilustrado virrey D. Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, Primer Conde de Revillagigedo, haciendo honor al predominio de la razón, concluyó que la vieja campana no podía quedarse ociosa y arrinconada sin servir a propósito alguno, de tal suerte que le hizo alzar y colocar sobre el reloj de la fachada del edificio, aunque sin badajo, pues si bien el virrey no temía a la superstición, no contravendría las órdenes de la Metrópoli al dotarla de voz. Allí reposó la longeva campana embrujada de Palacio, tranquila y sin repicar, condenada al exilio en las Indias por posesa, satanizada y sin materializar nunca más a ese espectro que osara hacerla vibrar allá en aquel terruño español rendido a los Pirineos; al menos así fue hasta que, en diciembre de 1867, el presidente Benito Juárez mandó retirarla y fundirla, sirviendo en tal forma a ningún propósito ulterior, pues el metal se descompuso y ni idea a dónde fue a dar .