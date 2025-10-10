“México Canta” celebra su gran final con más de 11 millones de espectadores

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el programa “México Canta” llegó a su gran final el domingo 5 de octubre, culminando una edición que logró una amplia resonancia internacional y consolidó el compromiso del Gobierno de México con la difusión de la cultura musical.

Claudia Curiel (Toma de pantalla)

La funcionaria agradeció a las instituciones y personas que hicieron posible la realización del certamen, transmitido a nivel mundial. De acuerdo con los datos presentados, la audiencia se distribuyó en México (60%), Estados Unidos (27%) y otros países de África, Asia, Europa y Oceanía (13%).

Los ganadores de esta edición fueron:

Sergio Maya , con la canción “Quiero soñar” , galardonado con el premio a mejor interpretación .

, con la canción , galardonado con el . Carmen María , con “Tanto para nada” , quien recibió el premio a mejor composición .

, con , quien recibió el . Galia Siurob, con “De menos a más”, reconocida con el premio de los especialistas.

Como parte del reconocimiento, los tres ganadores realizarán una gira nacional, llevando su música a diferentes estados del país.

En el evento participaron 25 medios públicos, cuya colaboración permitió alcanzar una audiencia estimada de 11 millones de personas, consolidando a México Canta como una de las iniciativas culturales de mayor alcance y proyección internacional.