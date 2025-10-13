El Nobel Krasznahorkai no participará en la inauguración de la Feria del Libro por enfermedad

Nobel. El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai.

El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, que fue galardonado la semana pasada con el premio Nobel de Literatura 2025, no asistirá a la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort por motivos de salud.

La Feria del Libro de Fráncfort informó este lunes de que Krasznahorkai, de 71 años de edad, no participará en la rueda de prensa inaugural, en contra de lo que comunicó anteriormente, y que lo hará la escritora alemana Nora Haddada, autora de “Blaue Romanze”.Krasznahorkai se encontraba la semana pasada en Fráncfort por motivos privados visitando a un amigo enfermo cuando se comunicó que había recibido el Nobel de Literatura 2025.

La Academia Sueca le define como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”.La editorial Acantilado ha publicado en español siete novelas y un libro de relatos de Krasznahorkai y destaca la obra “siempre lúcida y sorprendente” de “uno de los narradores más originales de la literatura europea”.