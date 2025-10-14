Gabriela Pez recibe elogios de la crítica por su exposición “Remedios para vencer” en la galería La Fábrica

Muestra La artista cubana Gabriela Pez presenta su exposición individual “Remedios para vencer” en La FÁBRICA.

Con una recepción entusiasta por parte de la crítica y el público, la artista cubana Gabriela Pez presenta su exposición individual “Remedios para vencer” en FÁBRICA, un espacio dedicado al arte contemporáneo en la Ciudad de México. La muestra, inaugurada el pasado 4 de octubre, marca el debut de la artista en territorio latinoamericano fuera de Cuba y constituye un poderoso testimonio visual sobre la identidad, la espiritualidad y la sanación a través de la naturaleza.

Conformada por un grupo de acuarelas de pequeño, mediano y gran formato, la exposición pone en escena una serie de retratos y composiciones botánicas que dialogan con las raíces afrocubanas de la artista, abordando temas como la sabiduría ancestral, la cosmogonía afrocaribeña y la representación digna de cuerpos racializados.

“Cada pintura es un portal a una historia espiritual”, explica Gabriela Pez. “Mis personajes sostienen plantas específicas utilizadas en rituales de sanación física y espiritual. A través de ellas, investigo mi identidad como mujer afrocubana, y cuestiono la forma en que la negritud ha sido históricamente representada —o invisibilizada— en el arte cubano.”

Autodidacta por formación, Pez inició su trayectoria artística hace siete años tras dejar de lado su carrera en Relaciones Internacionales. Desde entonces, su práctica ha sido una continua experimentación con materiales y técnicas, incluyendo el uso de pigmentos naturales extraídos de flores silvestres, un método que incorpora en esta exposición bajo la técnica conocida como flower pounding.

“Remedios para vencer” no solo celebra la fuerza vital de la naturaleza y la espiritualidad afrocubana, sino que también plantea una revisión crítica del canon artístico desde una mirada política e íntima. A través de una figuración sensible, Gabriela propone una narrativa donde los cuerpos negros no están definidos por la violencia o el dolor, sino por la dignidad, la memoria y el poder de curar.

Con exposiciones previas en Cuba y París, y respaldada por coleccionistas y residencias internacionales, Gabriela Pez consolida con esta muestra su presencia en el circuito artístico global.

“Remedios para vencer” estará abierta al público hasta el 10 de noviembre de 2025 en FÁBRICA, espacio fundado por el artista afroamericano Daryl C. Smith, cuyo enfoque curatorial privilegia voces diversas y discursos de identidad, inclusión y resistencia.