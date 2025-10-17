Con gran éxito fue exhibida “Berezada” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Estreno. La actriz, guionista y directora, Danae Reynaud, presentó su ópera prima, Berezada.

Con gran éxito la actriz, guionista y directora, Danae Reynaud, presentó su ópera prima, Berezada, en el 23er Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), quien subió al presencio de manera posterior al estreno, siendo acompañada por gran parte de su equipo de filmación.

La directora franco-mexicana agradeció al público y mencionó la importancia de estrenar esta producción independiente en Morelia: “Este festival significa muchísimo, sobre todo porque es una película hecha entre amigos, ese es el mayor valor de producción. Hacer cine es un acto de valentía”.

Berezada cuenta la historia de una comediante con una rutina clasista en la que menciona tener mucho dinero. Un par de hombres deciden secuestrarla y así obtener recursos para la operación de su amiga, quien quiere dejar este mundo debido a una enfermedad terminal. Esto los lleva a una situación ridícula y cómica donde nadie es quien cree ser.

Respecto a su trabajo como actriz y directora de la película, Reynaud confesó lo importante que fue sostenerse en su compañeros actores Joshua Okamoto, Mariané Cartas y Mario Cortijo: “Definitivamente he actuado más de lo que he dirigido, yo no me siento tan segura dirigiendo, creo que para mí era más sencillo saber que los actores iban a ser el gran fuerte de esta película [...] tenerlos a ellos tres enfrente era mi forma más certera para dirigir”.

Danae Reynaud explicó que todos “los jóvenes tienen una obsesión con lo trágico, con la muerte, con la tristeza, por eso desde los 14 años tenía la idea de esta historia, de Berezada, pero después te das cuenta de la importancia que tiene la risa, y es cuando dejas de idolatrar la tristeza”.

Por su parte, Joshua Okamoto compartió con la audiencia parte del proceso de rodaje y habló sobre la importancia de la realización de proyectos independientes: “Creo que la gran fortuna de Berezada es que está compuesta de una gran comunidad donde el centro de gravedad es Danae Entre más producciones independientes existan le quitamos más peso a todas las plataformas, porque si en algún momento las plataformas tienen toda la narrativa, estos espacios van a desaparecer”.

Al finalizar la función, el público destacó la interpretación de los actores y la música a cargo Oregon Black y Canek.