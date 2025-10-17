La película galardonada de la gran noche moreliana: La Reserva

Se anunciaron los ganadores del Festival Internacional de Cine de Morelia y La Reserva se levanta como la encumbrada principal.

El resto de los premios:

CONCURSO MICHOACANO DE GUION DE CORTOMETRAJE

-Mención especial del jurado: Pastel y crisantemos escrito por Karla Martínez.

-Ganador del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje: Herculano escrito por Melisa Estefanía Sandoval Partida.

SECCIÓN MICHOACANA

-Mención especial del jurado de la Sección Michoacana: Corolario de Luz Barragán.

-Ojo de la Sección Michoacana: Aki, de David Buitrón Fernández.

SECCIÓN DE CORTOMETRAJE MEXICANO

-Mención especial de la Sección de Cortometraje Mexicano: Al borde del volcán, de Jorge Granados Ross.

-Premio Especial del Jurado para Cortometraje Mexicano de Ficción patrocinado por Renta Imagen: Sigo Soñando (Oc ni temiki), de Misael Alva.

-Ojo a Mejor Cortometraje de Animación Mexicano: Una parvada de estruendo, de Mariana Mendivil.

-Ojo a Mejor Cortometraje Documental Mexicano: Las voces del despeñadero, de Irving Serrano y Víctor Rejón.

-Ojo a Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano: Casa Chica, de Lau Charles.

-Mención especial de la Sección de Largometraje Documental Mexicano: Brigada 2045, de Olivia Luengas Magaña..

Premio del Público a Largometraje Documental Mexicano: Mi Benjamín, de Victoria Clay-Mendoza.

-Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano: Llamarse Olimpia, de Indira Cato.

SECCIÓN DE LARGOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN

-Mención especial de Largometraje Mexicano de Ficción: Basilio Moncada por su interpretación en la película El guardian.

-Premio del Público a Largometraje Mexicano de Ficción: Vainilla, de Mayra Hermosillo.

-Premio del Público a Largometraje Internacional: Nueva ola francesa, de Richard Linklater.

-Ojito a Mejor Actor de Largometraje Mexicano: Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez por su trabajo en En el camino.

-Ojito a Mejor Actriz de Largometraje Mexicano: Carolina Guzman por su trabajo en La reserva.

-Premio a Mejor Guion de Largometraje Mexicano de Ficción: Karen Plata por El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja).

-Premio a Mejor Fotografía de Largometraje Mexicano: Ximena Amann por En el camino.

-Premio Casa Wabi-Escine para la directora o director de una ópera prima: Nuria Ibáñez Castañeda directora de la ópera prima El guardián.

-Ojo a Mejor Dirección de Largometraje Mexicano de Ficción: Pablo Pérez Lombardini por La reserva.

-Ojo a Mejor Largometraje Mexicano: La reserva, de Pablo Pérez Lombardini.

La compañía de servicios a la post producción Caffeine decidió otorgar los siguientes apoyos:

-Diseño de flujo de postproducción, conformado online y paquete de deliveries: Mickey, de Dano García..

-Paquete de Efectos Visuales: Chicas tristes, de Fernanda Tovar.

-Paquete de Gráfica: La gran familia, de Matías Meyer.

-El premio de los Estudios Splendor Omnia se dividió de la siguiente manera:

-Una semana de mezcla de sonido 5.1: Mickey, de Dano García.

.Una semana de corrección de color: Guerras invisibles, de Marcela Arteaga.

-El Premio Estudios Churubusco de servicios de postproducción de imagen y sonido se divide en dos partes iguales para los siguientes proyectos:

-$375,000 para el proyecto: Sueños que migran, de Juan Javier Pérez.

-$375,000 pesos para el proyecto: Mickey, de Dano García.

-Premio José María Riba: Chicas tristes, de Fernanda Tovar.

PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN DE MÉXICO:

-Mención honorífica: Llamarse Olimpia, de Indira Cato.

-Premio a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer: Vidas en la orilla, de Lucía Gajá.

Al finalizar la ceremonia el presidente del festival, Alejandro Ramírez Magaña, el vicepresidente Cuauhtémoc Cárdenas Batel u la directora general Daniela Michel, invitaron a los participantes a la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.