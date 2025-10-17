Madrinas: una comedia negra sobre madres poderosas y la violencia en México

MADRINAS. Autor y Director: Alfonso Cárcamo. Con: Alicia Martínez, Guadalupe Damián y Mariana Morales. (José Jorge Carreón)

¿Hasta dónde podría llegar una madre para sacar a sus hijos adelante? El dramaturgo y director Alfonso Cárcamo confronta esta pregunta con su obra Madrinas, una comedia negra que mezcla la figura de la madre proveedora mexicana y el oscuro mundo de la violencia en México.

La obra fue concebida por Cárcamo inspirado en su propia madre y lo que él denomina su “tejido social comunitario”, por lo que con esto en mente creó la historia de dos amigas, ambas cabezas de familia, que recurren a métodos poco convencionales para levantar un negocio en el que se esconde un trasfondo turbio. En entrevista con Crónica, el director explicó la esencia de la obra como “Dos amigas en las peores situaciones posibles.”

Entre la risa y una cruda verdad

Abordar al crimen organizado desde una comedia negra fue un reto que el equipo de esta obra asumió bajo la metodología de “salas de urgencia” y sobre lo que Cárcamo explica que consistió en leer múltiples versiones de la obra ante diferentes públicos —mayormente de mujeres— para afinar el tono y asegurarse de que éste no fuera “ni irónico al grado de ofender ni tan suave al grado de no pasar la historia”.

El resultado fue una obra que consigue sacar risas en momentos inesperados: “El efecto de muchísimas espectadoras y espectadores, es decir, ‘ya me di cuenta que me estoy riendo, pero creo que no debería de reírme de esto’“.

Esta obra busca una reflexión profunda sobre el papel de la mujer proveedora en México. Cárcamo comparte que uno de los recibimientos más conmovedores de esta obra fue cuando un espectador le dijo: “Capté el nivel de violencia que había en mi familia y todo lo que mi mamá hizo por ahorrármelo”. Así, se puede decir que esta obra tiene un objetivo doble: Para las madres “saberse visibilizadas” y para todos los demás otorgar el debido reconocimiento al tejido familiar femenino que ha sostenido el hogar.

Madres, madrinas y empoderamiento femenino

El nombre de esta obra hace alusión a la mujer que toma el papel de madre si esta falta y a una tradición de crear un tejido comunitario para darle soporte a un ser querido, explica el director.

En el proceso de puesta en escena no sólo los espectadores pueden reflexionar acerca de estos temas tan duros, el equipo de producción también ha aprendido mucho según cuenta Cárcamo, ya que se dieron cuenta que, en cierto modo, vivían en una “burbuja” y sobre este punto apuntó: “Saber que hay otros lugares donde el el feminismo no ha pasado ni de noche o donde la idea del empoderamiento femenino no ha llegado de ninguna forma, nos partió un poco el corazón”.

Una parte del corazón de esta obra lo aportó la actriz Adriana Morales, quien refirió que esta escenificación la hizo “darse cuenta de que las mujeres pueden hacer todo, incluso lo malo".

¿Cuándo y dónde se presentará “Madrinas”?

La puesta en escena ya está dando funciones en el Teatro El Milagro, la temporada termina el 9 de noviembre con funciones miércoles, jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas (con una pausa los días 1 y 2 de noviembre). Los boletos están disponibles a través de Boletópolis y en la taquilla del recinto.

La obra —comenta Cárcamo— está dirigida a todo el que haya sido hijo o madre, sin distinción de clase social, pues, la figura de la madre proveedora es “un elemento común para cualquier clase social en México.”