Lo positivo de fracasar en el amor: un viaje emocional entre risas, dibujos y verdades incómodas

¿Y si fracasar en el amor fuera, en realidad, la mejor forma de aprender a amar? El dramaturgo y actor español Pablo Piñeiro nos invita a descubrir este sentimiento humano con su monólogo “Lo positivo de fracasar en el amor”, una propuesta escénica que llega al Teatro Ofelia de la Ciudad de México con un gran respaldo en la dirección del actor, músico y productor Fran Perea.

Piñeiro, cuya obra nace de un libro a su vez inspirado en una viral Ted Talk, transforma la idea del fracaso amoroso, como él mismo lo compartió en entrevista con Crónica: “Creo que el único fracaso tanto en el amor como en cualquier otra cosa en tu vida es cuando aprendes.” Su show se convierte así en un abrazo colectivo para todos aquellos que han fallado en el complicado arte de las relaciones y, lo más importante, es “una invitación a la responsabilidad afectiva.”

Lo positivo de fracasar en el amor

De la lágrima a la carcajada

A través de historias personales y reflexiones profundas sobre cómo nos han enseñado a amar (con una mirada crítica a referentes como Disney), el actor desnuda el “contexto relacional occidental” para que el público se sienta, inevitablemente, identificado.

El humor es la clave para que el mensaje “pueda entrar”. Piñeiro busca que todos los asistentes se puedan reír de él y de sí mismos. El monólogo, asegura, tiene incluso un efecto terapéutico sorprendente.

El actor compartió una anécdota conmovedora que ocurrió después de una presentación de este monólogo: un chico anónimo le escribió para confesar que, a raíz de una dinámica del show, le había enviado un mensaje a su padre con quien estaba enfadado y sin hablarse, “hemos vuelto a acercarnos y ahora hemos vuelto a hablar”.

Para aquellos que dudan en ver un monólogo sobre el tema, Piñeiro les aconseja: “Date una oportunidad porque al final es un monólogo para reímos de todas las veces que la hemos regado en el amor" e insistió en que “yo creo que reírse de todo eso es algo bonito, yo le aconsejo a todo el mundo que lo haga, porque al final en el amor sufrimos mucho, creemos que se nos va acabar el mundo y no, no es así”.

Lo positivo de fracasar en el amor

Un Espectáculo que se Dibuja en Vivo

Uno de los elementos más innovadores y atractivos de esta puesta en escena es la integración de la ilustración en directo. En México, Piñeiro encontró a su compañero perfecto de la forma más casual: Alan Toloache, un ilustrador que, sin saber nada del show, dibujó todo el monólogo en el vaso de café que se tomaba en la función a la que asistió y se lo regaló al histrión, quien por esta acción le señaló: “Creo que me has entregado el mejor currículum que has entregado en tu vida, pero aún no lo sabes”. Y así se creó esta colaboración que Piñeiro lo describe como una experiencia mágica: “Hay momentos en los que yo paso a hacer la voz en off del show, miro hacia el público y ellos no me están mirando a mí, están mirando todo lo que dibuja Alan”, comenta.

Esto le da un giro visual a la comedia y a la reflexión, haciendo que la gente se conecte de una manera diferente. Además, el dramaturgo compartió que hay una sorpresa especial para los asistentes en esta temporada del monólogo. “Si la gente asiste, va a ver un elemento que les va a volar la cabeza, que no soy yo ni Alan” apuntó.

Lo positivo de fracasar en el amor

¿Cuándo y dónde se presentará “Lo positivo de fracasar en el amor”?

No te puedes perder este “viaje emocional” lleno de risas y reflexiones que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el amor. “Lo positivo de fracasar en el amor” se presenta todos los jueves a las 20:30 horas a partir del 23 de octubre y hasta el 27 de noviembre en la Sala Teatro Ofelia de la CDMX.

“Al final de mi show sales primero riéndote de ti y riéndote de mí porque estoy contando cosas que dices ‘eso me pasó a mí o le pasó a mi primo’ y creo que al final sales abrazado porque entiendes que al final está todo bien”, indicó.