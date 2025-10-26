Emma Seppälä presenta Soberanía: una guía científica para recuperar la libertad interior Especial

La psicóloga y divulgadora científica Emma Seppälä, autora del best seller The Happiness Track, presentará en la Ciudad de México su más reciente libro, Soberanía, una obra que propone, a partir de datos de neurociencia, psicología y estudios empíricos, un camino práctico para recuperar “libertad, energía y poder interior” en tiempos de distracción y caos.

En Soberanía, Seppälä plantea que muchos de los problemas contemporáneos (desde el agotamiento hasta la pérdida de sentido) se pueden abordar recuperando lo que ella llama la “soberanía psicológica”: la capacidad de gobernar la propia atención, emociones y relaciones para vivir con autenticidad y eficacia.

Y es que, en pleno 2025, ¿Cuántos de nosotros hemos estado al borde de un colapso emocional debido al ajetreo diario del mundo? En este sentido, la obra combina resultados científicos, estudios de caso y ejercicios prácticos para que el lector pueda aplicar las ideas en su vida diaria.

La presentación tendrá lugar en Casa Lamm, en la colonia Roma, este lunes 27 de octubre, en punto de las 19:00 horas. En un mundo marcado por la sobreestimulación y la incertidumbre, el libro se presenta como una guía para reconectar con lo propio y con lo que verdaderamente importa.