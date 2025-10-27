Museo Thyssen confronta a Picasso y Klee, gigantes del siglo XX que comparten sintonías

Picasso. Del 28 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026 se mostrará en Madrid Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen, un recorrido de medio centenar de obras que permitirá asistir a un diálogo artístico de enorme intensidad entre dos creadores fundamentales del siglo XX.

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta la exposición’ ‘Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen’, una muestra que confronta a dos de los ‘gigantes’ de la pintura del siglo XX para revelar a estos artistas, aparentemente opuestos, pero que comparten afinidades y sintonías.

“Mientras que Picasso es una gran sinfonía, Klee es música de cámara”, asegura Olivier Berggruen, hijo de Heinz Berggruen, el marchante y coleccionista que se centró en la obra de quienes consideraba “los dos creadores fundamentales de la primera mitad de nuestro siglo”.

El museo de la colección Heinz Berggruen, adscrito a la Neuenationalgalerie de Berlín, está en proceso de remodelación y, en vez de guardar sus obras en un almacén, decidió mostrarlas en exposiciones por todo el mundo, en homenaje a uno de los marchantes y coleccionistas más relevantes del siglo XX.

Australia, Tokio, Venecia, París y ahora Madrid, donde recala en el museo de otro gran coleccionista del siglo pasado, Heinrich Thyssen-Bornemisza, que aporta algunas de las obras de su colección en la exposición, y pone de manifiesto la sintonía personal, no solo de los artistas, sino también de los coleccionistas.La exposición, que podrá visitarse hasta el 1 de febrero, incluye 49 obras pertenecientes al Museo Berggruen y 14 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Seis de las obras que aporta el Thyssen son de autores de pintura antigua que ponen de relieve la enorme influencia de los clásicos sobre Picasso y Klee, como en el caso del ‘Retrato de una mujer’, 1539 de Lucas Cranach el Joven, que inspira el ‘Retrato de mujer según Cranach el Joven’ que Picasso pintó en 1958.Para el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana, se trata de una exposición “de ajuste fino y mirada detenida”, sólo así se perciben “afinidades muy sutiles que sólo aparecen muy de cerca y muy despacio” entre dos grandes maestros clásicos y modernos.

“Ambos eran dibujantes apasionados; Klee recibió la herencia del cubismo inventado por Picasso y los dos fueron admirados por los surrealistas”, explica Solana en la presentación del “segundo gran duelo entre titanes” del arte, que expone en estos momentos el Thyssen.Como detalla el catálogo de la exposición, “Picasso, más terrenal, excesivo, meridional y sensual, y Klee, más introspectivo, nórdico, espiritual e intelectual, poseían personalidades muy opuestas, y a pesar de ello, mostraron interés el uno por el otro y tanto sus procesos creativos como sus obras guardan semejanzas en muchos aspectos”.

“A través de un lenguaje plástico cargado de radicalidad, contribuyeron a transformar la manera de mirar y acercarse al mundo, dejando una profunda impronta en el desarrollo del arte contemporáneo”, asegura la comisaria Paloma Alarcó, quien trabajó con el director del Museo Berggruen, Gabriel Montua, para montar esta exposición.