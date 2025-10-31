El ciclo Cine Debate sobre Derechos Humanos es organizado por el Museo de las Constituciones de la UNAM (MuCo), con el propósito de proponer un espacio de reflexión y sensibilización en relación a los eventos del día al día en los que los derechos humanos se ven limitados de una manera u otra.
El sábado 8 de noviembre a las 12 horas, en el Museo de las Constituciones de la UNAM, se proyectara “Ndatu Savi. La suerte del agua (2023); documental dirigido por Ignacio Decerega y Cristóbal Jasso.
La entrada es gratuita y se contará con la presencia de uno de los directores: Ignacio Decerega.
El largometraje sigue diversos problemas de escases de agua a causa del cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación en comunidades indígenas y afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca.
Para los mixtecos, el destino del agua se encuentra vinculado a las acciones de los dioses que habitan las montañas y las cuevas. Mientras que los campesinos mestizos y chatinos adjudican las desgracias a las amenazas que rodean sus territorios y por ende su recursos naturales.
El tema que más preocupa a los pescadores afromexicanos de la laguna, es la falta de pesca que ha llegado a representar todo esto.
La última en 2025 sesión del ciclo, ocurrirá el sábado 6 de diciembre con el documental del cineasta Balam Toscano: Soy Yuyé, que sigue la historia de Yuyé, una mujer afromexicana con capacidades diferentes.