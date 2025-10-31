Ciclo Cine Debate sobre Derechos Humanos

El ciclo Cine Debate sobre Derechos Humanos es organizado por el Museo de las Constituciones de la UNAM (MuCo), con el propósito de proponer un espacio de reflexión y sensibilización en relación a los eventos del día al día en los que los derechos humanos se ven limitados de una manera u otra.

El sábado 8 de noviembre a las 12 horas, en el Museo de las Constituciones de la UNAM, se proyectara “Ndatu Savi. La suerte del agua (2023); documental dirigido por Ignacio Decerega y Cristóbal Jasso.

La entrada es gratuita y se contará con la presencia de uno de los directores: Ignacio Decerega.

El largometraje sigue diversos problemas de escases de agua a causa del cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación en comunidades indígenas y afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca.

Para los mixtecos, el destino del agua se encuentra vinculado a las acciones de los dioses que habitan las montañas y las cuevas. Mientras que los campesinos mestizos y chatinos adjudican las desgracias a las amenazas que rodean sus territorios y por ende su recursos naturales.

El tema que más preocupa a los pescadores afromexicanos de la laguna, es la falta de pesca que ha llegado a representar todo esto.

La última en 2025 sesión del ciclo, ocurrirá el sábado 6 de diciembre con el documental del cineasta Balam Toscano: Soy Yuyé, que sigue la historia de Yuyé, una mujer afromexicana con capacidades diferentes.