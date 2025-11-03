Se derrumba parte de una torre medieval en el centro de Roma durante su restauración

Derrumbe. La Torre dei Conti tras su derrumbe. (EMERGENZA2)

Una parte de la Torre dei Conti, una histórica construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cuatro operarios, uno de ellos en estado grave.El derrumbe se produjo alrededor de las 11:20 horas (10:20 GMT) y dejó a los cuatro trabajadores atrapados, informaron los bomberos.

Uno de los operarios resultó herido grave y fue trasladado a un hospital de la capital, mientras que los otros tres, ilesos, fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre, según los medios locales.

Hasta el lugar se desplazaron tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales.La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a “la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea”.