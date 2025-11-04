Confirman hallazgo de “La colmena”, de José cela, y censurado por la dictadura franquista

Texto. El sobre donde está el original de "La colmena". (Archivo General de la Administración, del Ministerio de Cultura.)

El Ministerio de Cultura español confirmó que el texto mecanografiado encontrado en un archivo en Alcalá de Henares (Madrid) es la versión original e inédita de ‘La colmena’, que su autor, el premio Nobel Camilo José Cela, envió a la censura de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y que fue calificada por el censor de “pornográfica e irreverente”.

Fuentes del Ministerio explicaron a EFE este martes que el ejemplar forma parte del fondo del antiguo Ministerio de Información y Turismo de la dictadura franquista, que incluye los llamados expedientes de censura, con censura editorial (edición o importación de libros), censura cinematográfica, censura de teatro representado y censura discográfica. Cultura confirma ahora el hallazgo tras días de investigación, después del descubrimiento realizado por el profesor titular de Literatura Contemporánea en el Brooklyn College de la Universidad de Nueva York Álex Alonso Nogueira y anunciado en el medio digital elDiario.es.

El investigador encontró en una caja del año 1953, donde buscaba testimonios sobre la censura literaria en España, un sobre con 100 páginas fechado en 1945 y el título ‘Caminos Inciertos. I. La colmena’, repleto de tachaduras del censor que impidió su publicación por “pornográfica e irreverente”.La versión definitiva que se acabó publicando en 1963 en España, tras sucesivos rechazos de la censura -y que era la quinta edición de la novela publicada en Argentina en 1951-, tenía más de 300 páginas.

“Mi primera reacción ante el mecanoscrito fue de asombro. Por unos minutos, mientras llegaba al final, pensé por qué razón habría escrito Cela una versión corta de ‘La colmena’ en 1953”, relata en un artículo el investigador.Más tarde, tras estudiarlo, concluyó que se hallaba ante el original de ‘La colmena’, que se conocía parcialmente porque algunas de sus páginas fueron entregadas en 2014 a la Biblioteca Nacional por la hija de Nöel Salomon, un hispanista francés estudioso de la obra del escritor al que el mismo Cela regaló algunas hojas originales.

El texto va acompañado de una serie de recomendaciones de grandes escritores de la época como Dámaso Alonso, Pío Baroja, Leopoldo Panero o Gonzalo Torrente Ballester con el objetivo, no conseguido, de obtener el visto bueno de los censores. También lleva anotaciones del propio Cela para un posible prólogo de la obra.

Alonso explica que este es “un documento muy valioso, no solo para entender la novela”, sino también “para entender a Cela, el primer franquismo, la fuerte anomia social del año 45 y el mismo modo en que leíamos el libro”, una narración de la vida de diversos personajes de la posguerra española.

‘La Colmena’ es una de las obras insignes de Cela, quien también es autor de obras como ‘La familia de Pascual Duarte’ (1942) o ‘Viaje a la Alcarria’ (1948) y que en 1989 fue premiado con el Nobel de Literatura. EFEmet-vmg/ram/ime/rcf