Homenaje al ‘Flaco de Oro´ en su aniversario luctuoso

El homenaje a Agustín Lara se realizará en Coyoacán en el Jardín Allende; organizado por Vianey Lárraga, la última esposa del artista y su hijo Agustín Lara Lárraga, la ceremonia iniciara el 6 de noviembre a medio día .

La celebración, también coincide con los 125 años del natalicio del músico poeta, nacido el 30 de Octubre de 1900.

Durante el tributo, se entregaran dos tipos de medallas: en vida y póstumas.

Las personas que serán honradas con el primer reconocimiento son:

Felipe Gil: Compositor de ‘Hasta que vuelvas’, ‘Yo sin tu amor, me volvería loca’, ‘La Felicidad’ entre otras.

Bruno Danza : Compositor de ‘Fue mi error, mi fantasía’.

Memo Méndez Guiú: hijo de la actriz Emilia Guiú, es Compositor de ‘Ámame hasta con los dientes’, Hoy quiero recordarte papá’, ' Chispita’ y ‘La vida es mejor cantando’ entre muchas más.

Medallas póstumas:

Alfonso Esparza Oteo : Compositor de ‘Albur de Amor’, ‘Juan Colorado’, ‘Mi Gusto es’, ‘El Limoncito’, ‘Un Viejo Amor’, ‘Su mamá tuvo la culpa’ y ‘Dime que sí’ entre otros éxitos. Su hijo Enrique Esparza Oteo, recibirá la medalla.

Wello Rivas: Compositor de ‘Solo Cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor’. La recibirá su hija Isabel Rivas.

Pedro Infante : Actor y cantante, su hija Irma Infante Dolores recibirá la medalla.

El Grupo ‘Los Chinacos’, el Tenor David Páez, el Grupo Xalapeño ‘Entre Amigos’ de Míriam Smith, la cantante Durcys Denis y Agustín Lara Jr serán los encargados de amenizar el homenaje.