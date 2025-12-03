Promueve la Universidad Panamericana la “Importancia de Escribir”; un legado de Alumni UP

Universidad Panamericana

Este miércoles 6 Ex Alumnos, de la Universidad Panamericana, participaron en el Panel “Alumni UP en la FIL 2025”, como parte de las actividades en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco.

Este panel marca “La Importancia de Escribir”, un legado de Alumni UP para el mundo. Mediante la participación de egresados de distintas carreras y maestrías, de la Universidad Panamericana, se busca incentivar el interés por la escritura, que lleva a impartir experiencias, desarrollo profesional, y crecimiento, de quiénes recibieron formación en la institución.

Entre los participantes, el Maestro Fernando Antonio Mora Guillén, compartió la experiencia de “Comunicación en Tiempos de Crisis: Responder, Resolver y Crecer”.

¿Estamos preparados para gestionar lo imprevisto?¿Podemos convertir una crisis en una oportunidad? ¿Qué herramientas necesitamos para comunicar de manera clara, rápida, y efectiva, cuando el caos nos rodea?

Hoy en día la comunicación, juega un papel fundamental en nuestras vidas; toda interacción genera un intercambio de pensamiento, información, sentimientos, y mensajes, entre los individuos, que nos llevan a usar la comunicación, como herramienta.

La evolución de los medios, el surgimiento de las redes sociales, y la consolidación de la agenda digital, nos hace enfrentar el reto como comunicadores, de entender las situaciones, y el manejo que debemos dar a la comunicación; ante constantes situaciones de crisis, que ponen en riesgo nuestra reputación.

Las noticias (buenas y malas; verdaderas o falsas), corren a velocidades nunca antes vistas. “Las Crisis no son fenómenos esporádicos, aislados, o infrecuentes. Están dentro de la lógica de nuestro comportamiento, y de nuestras vidas”. Su presencia recurrente, evidencia tensiones, fallas o cambios, que inevitablemente surgen en nuestros entornos. Por ello, es necesario contar con una Estrategia para el manejo de estos escenarios.