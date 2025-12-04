Oferta cultural de la UNAM del 8 al 14 de diciembre de 2025

Ballet. La música eterna de Chaikovski en este clásico de temporada que llega a Radio UNAM.

Academia de Música Antigua (AMA)

Entre ángeles y pastores

Mucha de la música sacra europea de los siglos XVI, XVII y XVIII, periodo conocido como Barroco, se enfoca en el nacimiento de Cristo. Precisamente ese es el hilo conductor del concierto “Entre ángeles y pastores” que ofrecerá la Academia de Música Antigua. A cargo de Eunice Padilla, directora artística, y con la dirección coral de Ethel González-Horta, la AMA interpretará un programa que incluye la obertura orquestal de Il Parnasso in festa, de Georg Friedrich Händel, y una selección del Beatus vir de Antonio Vivaldi, obras que ofrecen un recorrido por distintas aproximaciones estilísticas del repertorio navideño. La agrupación también abordará composiciones de Orlando di Lasso, Raffaella Aleotti, Juan Blas de Castro y Caterina Assandra, las cuales se originan en el texto de San Lucas Angelus ad pastores ait. El recital también incluirá piezas de Dietrich Buxtehude y Marc-Antoine Charpentier.

Jueves 11 diciembre | 5 pm

Biblioteca Vasconcelos

Eje 1 Norte, Buenavista

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Sábado 13 diciembre | 7 pm

Sala Manuel M. Ponce Palacio de Bellas ArtesAv. Juárez, Centro Histórico

$75*

Domingo 14 de diciembre | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar Colegio de San Ildefonso

Justo Sierra 16, Centro Histórico

$50*

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Concierto de Navidad

La OFUNAM culmina su Tercera temporada 2025 con el tradicional concierto de Navidad, en el cual se hará acompañar por distintos ensambles corales. La primera parte del programa incluye una selección de obras relativas al repertorio de temporada, tales como la Suite núm. 1 de El Cascanueces, de Piotr Ilich Chaikovski. Es importante señalar que esta suite incorpora algunas de las secciones más reconocidas del ballet original, entre ellas la Danza del hada de azúcar y la Danza rusa (Trepak). La segunda parte del recital está compuesta por una serie de villancicos y piezas tradicionales de orígenes diversos, que van desde Joy to the World, de Händel, hasta canciones navideñas del folklore latinoamericano.

Jueves 11 y sábado 13 | 8 pm; domingo 14 de diciembre | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $400*, orquesta y coro: $300*, y segundo piso $200*

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)

Concierto de Navidad

Último concierto del año de la OJUEM que, por supuesto, es un recital de Navidad. El repertorio elegido por la agrupación universitaria, que tendrá a Alejandro Basulto como director huésped, incluye la Obertura de Navidad de Samuel Coleridge-Taylor, la Sinfonía de villancicos de Victor Hely-Hutchinson, Carol of the Bells de Mykola Leontovych, así como Sleigh Ride y A Christmas Festival del compositor canadiense Leroy Anderson.

Domingo 14 | 6 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$50*

El Cascanueces

Con el Ballet Ensamble de México

La víspera de Navidad, la pequeña Clara relee su libro favorito y echa su imaginación a volar. Su casa se transforma, literalmente, en un escenario de cuento en el que los personajes del mismo cobran vida. Un viaje onírico que forma parte de una tradición literaria que no por recurrente es menos original. La música eterna de Chaikovski en este clásico de temporada que llega a Radio UNAM.

Sábado 13 | 7 pm; domingo 14 | 1 pm

Sala Julián Carrillo Radio UNAM

Adolfo Prieto 133, Del Valle

radio.unam.mx

Cupo limitado a 140 lugares

Prendida de las lámparas

De Elena Guiochins

Mariana García Franco, dirección

Un accidente fatal con una lámpara que termina con la vida de la escritora mexicana Rosario Castellanos por electrocución, es el punto de partida de esta puesta en escena que combina textos de Elena Guiochins y poemas de la propia Castellanos. En el umbral de la vida y la muerte y de manera coral (tres actrices interpretan a Castellanos en tres planos de su vida), el espectador podrá atisbar distintos momentos de la existencia de la también periodista y diplomática, cuyo fin está ambientado en el desierto de Israel (Castellanos murió en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974).

Sábado 13 y domingo 14 | 12:30 pm

Teatro del Bosque Julio Castillo

Paseo de la Reforma y Campo Marte, Chapultepec

teatrounam.com.mx

$150

Jueves: $45

25N

Intersección

¿Qué pasa con el cerebro en Navidad?

Video

No es una invención, una superchería y mucho menos una cursilería: el cerebro humano reacciona y opera de manera distinta cuando se aproxima la Navidad. Este fenómeno no tiene que ver con las imágenes idílicas de paisajes y calles nevados, y tampoco con el invierno, pues esto ocurre tanto en el hemisferio norte como en el sur. Si quieres saber qué pasa con la actividad cerebral cuando el llamado espíritu navideño se hace presente, echa un vistazo a este video.

YouTube CulturaUNAM

culturaunam.mx

LIBRE ACCESO