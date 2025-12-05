José Gordon: “Los sueños de Patanjali son los sueños de la tribu”

Libro. Gerardo Herrera Corral, José Gordon y Sandra Lorenzano presentaron la novela “Los sueños de Patanjali”.

Ciencia, mística y poesía son algunos hilos literarios que los visitantes pueden seguir entre los pasillos de la 39° FIL Guadalajara, como Teseos y Ariadnas surcando el laberinto de “stands” entre grandes grupos editoriales y grupos de editoriales independientes que se alían para venir.

La editorial barcelonesa Moleiro, especializada en clonar tesoros bibliográficos de la Edad Media y el Renacimiento, despliega ejemplares de botánica, cartografía y espiritualidad, que el público puede hojear a su gusto.

Mientras que los originales se conservan en lugares inaccesibles al público, como el Metropolitan Museum of Art, Morgan Library & Museum, British Library, Bibliothèque Nationale de France, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Rusia, etc, en esta FIL GDL cualquiera puede acercarse a réplicas entrañables de El Libro de horas de Jean de Montauban (c. 1430-1440), la Biblia de San Luis (1226-1234) –ilustrada con 4.887 pinturas–, el Apocalipsis de Val-Dieu (c. 1330), el Apocalipsis y Vida de San Juan en imágenes (c. 1400), por ejemplo.

Para las nuevas generaciones también se despliega una amplia oferta de cristalería, oráculos y obras relacionadas con la magia, el misticismo y el ocultismo. En el área internacional incluso se encuentra una propuesta de Tarots del Mundo (México), que vende todo tipo de diseños, desde versiones inspiradas en Game of Thrones, pasando por el tarot Jungiano de Robert Wang, hasta los clásicos de Marseille y Rider Waite.

“Al fin de cuentas pienso que dentro de todo lo que puedes aprender, que está escrito, hay para todos los gustos. Es igual de válido que un juego de mesa, por ejemplo”, opina una mujer de 30 años, mientras paga unos inciensos.

Libro. La novela.

¿Qué soñamos cuando soñamos el mundo?

Por otra parte, en una de las intersecciones de pensamiento filosófico, científico y literario que traza el programa de presentaciones de libros sobresale “Los sueños de Patanjali” (Grijalbo, 2025), del escritor, traductor y periodista cultural José “Pepe” Gordon.

La historia es sobre el neurocientífico Juan José Marina y un encuentro que cambiará su vida, pero en realidad es un rescate de los ecos del sabio Patanjali, los posibles entrelazamientos entre vidas de mentes extraordinarias —como William B. Yeats, Mircea Eliade y Gustav Meyrink— y explora preguntas tan antiguas como vigentes: ¿qué es la realidad? ¿cómo llegan los sueños a la realidad? que se suman a otras como ¿en dónde reside el sentido de la sacralidad, acaso en una parte del cerebro?

La trama parece ser una excusa para explorar los misterios de la conciencia humana o al menos así lo define el físico y Premio Crónica, Gerardo Herrera Corral, quien junto a la escritora argentina Sandra Lorenzano acompañan al autor para hablar de esta publicación frente a una sala llena de entusiastas y curiosos.

Así como hay novelas filosóficas que marcaron el inicio de una era posmodernismo, vacío y despropósito, en la que aparentemente seguimos sumergidos, -tales que “Así hablaba Zaratustra” de Nietzsche o “El extranjero” de Camus- “ la novela de Pepe es filosófica y está llena de esperanza”.

“Es una novela distinta. Se antepone al vacío existencial, recupera el sentido. Es la conexión con el espacio sagrado que refunda, ordena y encuentra propósito”, califica Gerardo Herrera Corral.

Desde su perspectiva de divulgador de ciencia, esta novela es ciencia mística y poesía alrededor de la mente y sus misterios; así como un compendio de guiños del autor, “literarios, filosóficos y privados”.

“Pepe ha sembrado símbolos por todo lo largo y todo lo ancho del texto. Su novela es una celebración de la amistad, un homenaje a sus amigos y también duelo por la pérdida, porque es una remembranza de un mundo de amistades que en el mundo de Pepe tiene un valor extraordinario: un círculo que Pepe cultiva como se cultiva un jardín”, destaca conmovido.

A su vez, Sandra Lorenzano la considera también una novela de amor, “de amores profundos, insustituibles y a la vez imposibles”.

“Este libro es una suerte de Aleph, en que está contenido todo, una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, la estructura de cajas chinas o muñecas rusas hace de la propia construcción literaria un ejemplo de aquello que nos quiere decir: ‘somos todos olas de ese mismo mar’”.

José Gordon agradece a ambos y explica que la amistad toca filos de la realidad que de otras maneras no podemos ver, por lo que concede que se trata de un canto a la amistad relacionado con el duelo que puede ser retransformado.

“Como decía el poeta Yehudá Mijail: ‘lo que no volveré a ver jamás lo debo amar por siempre’ y es una de las claves más profundas de esta historia, de estos relatos, porque allí estamos viendo cómo esta idea tan fragmentada y tan aislada que tenemos del mundo no es tal, si nos empezamos a ver como cosmos”.

Agrega que con este libro no le interesa hacer los paralelos falsos con la física cuántica, “que tanto abundan”.

“Lo que sí quiero decir es que en los sueños hay un misterio inmenso”.

Le parece que encontrar el asombro y núcleos de intimidad está profundamente relacionados con la escritura y lectura, mecanismos que de repente nos hacen entrar en zonas de nuestro interior que pensábamos que eran incomunicables y llevarnos la sorpresa de que aquello que concebimos como exclusivamente nuestro “y que no lo podíamos compartir o no teníamos forma de expresarlo, alguien lo articula”.

“Lo articula una poeta, un científico, al estar teniendo un atisbo de orden, de inteligencia y de creatividad en la naturaleza y empezamos a sentir algo que es muy hermoso: la revelación de que la literatura es una soledad acompañada, ¿con quién nos reímos cuando nos reímos en el pasaje de una novela?”, continúa.

Plantea otras preguntas como ¿quién deletrea a la luna cuando nosotros no la vemos? ¿o estamos en el chovinismo cósmico de pensar que somos los únicos observadores de la naturaleza? ¿Hay una realidad que puede explorarse a través de la neurociencia? y la que fundamenta toda esta aventura, ¿qué pasa cuando alguien tiene un paradigma diferente o tiene un modelo interior que le hace filtrar el mundo y ver cosas que nosotros no vemos? ¿Hay sabios en otras culturas?

La respuesta que ofrece es una incursión en el lenguaje, en la belleza del misterio y el contacto íntimo de la literatura, para tocarnos el corazón y quizás abrir las puertas de la percepción. “Los sueños de Patanjali son los sueños de la tribu”, invita a la audiencia.