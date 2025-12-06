Cultura

Entregan 52 objetos arqueológicos al INAH que fueron sustraídos de manera ilegal del país

Por Redacción Crónica
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Consultoría Jurídica, entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 52 piezas arqueológicas restituidas de manera voluntaria por particulares, quienes contactaron a la Embajada de México en los Estados Unidos de América y a sus consulados en las ciudades de Nueva York, Sacramento y San Francisco.

Tras los dictámenes elaborados por los especialistas del INAH, se concluyó que, de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dichos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación. Los objetos presentan rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 a.d.e y 1521 d.n.e.

Este lote se suma a los más de 2000 objetos culturales restituidos durante el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya administración tiene a la defensa del patrimonio cultural y de nuestras raíces como uno de los ejes rectores de su política exterior.

El Gobierno de México reitera su compromiso con preservar la identidad cultural de las y los mexicanos, y continuar con el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y restituirlos a sus lugares de origen.

