La Posperiferia y Karen Huber

Argenetic Dos panorámicas de 11 años y exposiciones en Karen Huber de César Rangel, 2025, y Ana Segovia, 2022. Abajo, una vista de Memorias Flotantes y el Hangout con Manuela Solano, Nicole Chaput, Octavio Avendaño y Edgar Cobián, (22Oct2025). (Eduardo Egea y Karen Huber)

Karen Huber realiza una síntesis de sus exposiciones en once años a través de 34 pintores que se extienden a la Isla, espacio de Huber paralelo a su programa y en su canal de YouTube se aloja Hangout, conversaciones donde los artistas de esta galería discuten su contexto junto a Octavio Avendaño, Daniel Garza Usabiaga, Alberto Ríos de la Rosa, Daniel Montero, Esteban King, Bruno Enciso, etc.

Huber realizó expos en múltiples locaciones con su proyecto White Spider (2011-14), donde expuso pintura hiperrealista, fotografía comercial, Street Art o intervenciones de sitio específico. De un total de 24, uno de sus últimas muestras fue la perturbadora Memorias Flotantes, 2014, donde los artistas intervinieron, objetos, documentos y la casa en la colonia Condesa de una mujer recién fallecida.

Al terminar White Spider, la Galería Karen Huber inició con What Do You Call This Fantasy Land, 2014, de Adriana Minoliti, y dio un giro radical hacia la pintura en un contexto donde la pintura nunca estuvo ausente: Desde la Generación de la Ruptura hasta la actual Bienal Tamayo fundada en 1982, desde Enrique Guzmán a Julio Galán, desde el ciclo de pintura a cargo de Marta Palau, Cinco Continentes y una Ciudad, (1998-2000), hasta la Colección de Gabriel Herrera-Harfuch, desde Wilhelm Sasnal en Kurimanzutto en 2011 y hasta el impulso a la pintura en los espacios Lulú o Diagrama, desde Gilberto Aceves Navarro o Francisco Toledo a Estrella Carmona y hasta Aliza Nisenbaum, Frieda Toranzo Jaeger o Dennis Miranda.

A pesar de que Huber ha impulsado a pintores relevantes como Luis Hampshire o Nicole Chaput —renovadora de Raymond Reynaud (1920-2007)— etc., varias artistas han dejado su galería; Manuela Solano, se fue a Peres Projects, galería en severa crisis, Ana Segovia a Kurimanzutto, Ad Minoliti hacia OMR o Carolina Fusilier a Peana; ¿Sucederá lo mismo con César Rangel y sus Albigrafias?, ¿O será que a la Galería Karen Huber sólo le falta llegar a Art Basel o Frieze?... para así consolidarse como la galería que impulsa y representa en el mundo a la pintura emergente de México.

Argenetic Eduardo Egea.

