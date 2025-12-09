Cada arma deja una huella; seguirla es entender la violencia en México: Ioan Grillo

El periodista británico Ioan Grillo, con 25 años de trayectoria cubriendo narcotráfico y violencia en México, presenta Sangre, armas y dinero, cómo se arman los cárteles y pandillas, una investigación de cuatro años que rastrea el camino de las armas de fuego desde las ferias en Texas y las fábricas en Europa Oriental hasta las escenas del crimen en México.

Grillo explica que su libro parte de un dato contundente: más de 200 mil armas cruzan cada año de Estados Unidos hacia México, un “río de hierro” que alimenta la capacidad letal de grupos criminales. “En diez años estamos hablando de más de dos millones de armas, desde AK-47 hasta calibre .50”, señala.

Una investigación desde la fuente

El trabajo comenzó en el reclusorio de Ciudad Juárez, donde Grillo entrevistó a un traficante que le detalló cómo operaba: compras sin papeleo en ferias de armas, intermediarios, rutas y complicidades.

A partir de ahí el periodista se infiltró en ferias de Dallas, recorrió fábricas de AK-47 en Rumania y siguió el rastro de armas y balas mediante números de serie y marcas balísticas.

“Cada bala deja su huella. Una bala encontrada en un cuerpo puede rastrearse hasta un arma específica, y esa arma a toda su historia”, explica.

El libro también incorpora cientos de entrevistas: agentes encubiertos de la ATF, traficantes, sicarios —incluyendo uno que fue posteriormente asesinado—, informantes, víctimas y familias afectadas por la violencia.

El oficio en riesgo

Grillo reconoce los peligros del oficio: “Es muy triste que hacer periodismo en México sea peligroso”. Relata coberturas en zonas de guerra criminal como Michoacán y Sinaloa, y recuerda incluso agresiones en marchas recientes en la Ciudad de México.

Pese a ello, subraya que el periodismo es crucial para documentar, comprender y exigir respuestas.

Su investigación tuvo impacto político: la Cancillería mexicana tomó el libro como insumo en su demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos durante el sexenio pasado.

Un libro para entender un fenómeno complejo

La obra está estructurada en doce capítulos, “como un reloj”, dice Grillo. Cada uno aborda un ángulo distinto: rastreo balístico, operación de policías encubiertos en EU, pandillas en ciudades estadounidenses, la frontera, el tráfico de armas fantasma impresas en 3D y el vínculo con actos de terrorismo.

A pesar de la densidad del tema, Grillo mantiene un estilo accesible, cercano. “Quiero contar como si estuviéramos en un pub tomando chelas y hablando de historias”, dice. La intención es que cualquier lector pueda comprender el funcionamiento del mercado ilegal de armas.

Narco cultura: ¿censurar o transformar?

Sobre la prohibición de narcocorridos, Grillo admite tener “sentimientos encontrados”.

“Claro que tienen un impacto en los jóvenes. Pero también estoy en contra de la censura cultural”, afirma. Para él, el cambio debe venir de mejores oportunidades reales para los jóvenes y de una transformación profunda en las instituciones: “Es difícil cambiar la cultura sobre la policía cuando la realidad no acompaña”.

¿Por qué leerlo?

El periodista considera que acercarse a libros como el suyo es fundamental para entender el presente y para buscar soluciones: “Es posible un México sin esta violencia, pero hay que ver cómo llegamos ahí. No solo los gobiernos: es asunto de toda la sociedad”.

Además trabaja ya en un nuevo libro cuyos detalles aún reserva, y continúa publicando reportajes semanales en su medio independiente Crash Out Media, donde recientemente abordó asesinatos de ambientalistas e indígenas, así como un ensayo sobre narcocultura.

“Hay que seguir haciendo lo mejor que podemos en este oficio”, concluye.