Dušan Šarotar: “Los escritores tenemos la capacidad para transformar lo que no se ve”

Novela. El escritor esloveno Dušan Šarotar.

El escritor esloveno Dušan Šarotar, en su reciente novela El Mapa Estelar, vuelve al holocausto y señala que se trata de una necesidad que surge de la intersección entre la tragedia social y de la historia íntima de su familia.

“Nunca vamos a poder rescatar la historia de los seis millones... es importante que rescatemos la historia de los que todavía nos acordamos,” declaró. Para él, esta memoria solo puede contarse con la poesía, pues “todo poema escrito después de esos 70 años puede hablar de todos ellos.”

Aborda el destino de la comunidad judía y los horrores del Holocausto, entrelazando palabras y fotografías que evocan remembranzas colectivas y la vida social de su tiempo. La novela fue lanzada en 2021 por Editorial Goga, explora la vida en Murska Sóbota, la ciudad natal de Šarotar, durante la primera mitad del siglo XX.

La obra se convierte en un registro de las deportaciones ocultas y el exterminio; presenta un “pueblo donde el viento busca constantemente almas en las que pueda reverberar de nuevo”. Esta representación del dolor humano y la búsqueda de identidades perdidas confiere a la novela una profundidad emocional única.

El distintivo tempo narrativo pausado de Šarotar, que la crítica relaciona con la problematización de la comunicación, no es un artificio, sino un reflejo del tema mismo. “Simplemente escribo en el ritmo de los que caminan a pie,” explicó. Abordar la memoria y el recuerdo exige lentitud, como reconstruir un jarrón roto, donde la historia se halla en los huecos y el olvido.

Sobre la motivación que pudiesen tener los lectores para acercarse a su novela indica que “hay libros que leemos y después los dejamos en la estación del tren o en el aeropuerto y nunca nos los llevamos a casa. Más estoy convencido de que hay libros que tienen que estar en las casas; una casa sin libros es como una persona sin alma, este libro es clave para aquellos que quieran recordar”.

Por otro lado, ante el cuestionamiento de si libro puede guiar y propiciar modificación de conductas reflexiona, “La verdadera literatura no es un manual de instrucciones para dirigir la propia vida. Así como la escritura es un trabajo difícil y serio, la lectura también lo es”.

Šarotar reconoce que él es un autor que prefiere escribir finales abiertos y que el lector es un cocreador de la obra literaria, “si el libro no ayuda a transformarse de alguna manera, no vale la pena que haya sido escrito”.

“Los libros se leen de maneras distintas, en las distintas épocas. Un libro escrito hace 100 años, se lee hoy de manera distinta, a como era leído hace cien años, eso significa que también los lectores cambian”.

Sobre la capacidad que podemos tener las personas en transformar una vida vacía en una llena de colores aclara “Los escritores tenemos la capacidad de transformar lo que no se ve, en algo que se ve, y de esa manera lo que está en gris, olvidado, en algo que adquiere color. Pero por supuesto eso solo puede ser un deseo. Hay que hablar con la verdad y no embellecer o colorear.”

Sobre el legado de este “diálogo con los muertos y el silencio”, Šarotar concibe la poesía como una “experiencia única” que reemplaza al fuego ancestral. En este encuentro bajo las estrellas, el libro toma el lugar del narrador para invitar al lector a la resiliencia y la reflexión sobre el alma humana.

En El mapa estelar, traducida por primera vez al español en una publicación de Ediciones Del Lirio, Se encuentra a la venta en librerías reconocidas de México y en el portal de la editorial.