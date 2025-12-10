Pablo Rasgado explora las capas del conflicto palestino en Horizonte

Horizonte es el nuevo proyecto editorial del artista visual Pablo Rasgado, resultado de una investigación realizada entre 2019 y 2023 en ciudades como Ramallah, Belén, Hebrón, Jenin y Nablús. Desde una aproximación tafonómica —el estudio del residuo, la descomposición y las huellas materiales del tiempo—, Rasgado indaga en cómo la ocupación israelí ha modificado el paisaje palestino a nivel geológico, arquitectónico y humano. El libro, trilingüe (árabe, español e inglés), reúne 176 páginas, más de cien imágenes inéditas y textos de Virginia Roy, Majd Nasrallah, Dan Cameron y del propio artista.

El proyecto comenzó con una residencia en la A. M. Qattan Foundation. Aunque la invitación era abierta, pronto derivó en un trabajo de largo aliento que incluyó investigación de campo, colaboración con instituciones locales —como RIWAQ y Al-Haq—, entrevistas, caminatas y un simposio en la región. “Lo que empezó como un estudio tipológico de estructuras terminó convirtiéndose en algo muchísimo más complejo”, cuenta Rasgado.

Su último viaje concluyó el 1 de octubre de 2023, apenas seis días antes del estallido del conflicto a gran escala. Esa cercanía temporal marcó el cierre de la investigación y la imposibilidad de concretar la exhibición programada originalmente para 2024 en Ramala. “Fue suerte. Estar ahí en tiempos de guerra, sin hablar el idioma, es extremadamente complicado”, señala.

Rasgado describe el paisaje palestino como un territorio de “muchas capas”: carreteras divididas por pasaportes, checkpoints constantes, arquitectura condicionada por el conflicto y ciudades excavadas hacia arriba y hacia abajo. La arquitectura —uno de los ejes de su obra— se volvió una vía para entender la identidad cultural y las formas de resistencia: “Estudiar la arquitectura es estudiar a las personas que la viven. Y en Palestina, donde hay despojo constante, también es estudiar cómo ese conflicto queda inscrito en el terreno”.

Horizonte recurre a imágenes, fragmentos encontrados, restos arqueológicos y materiales recientes para mostrar cómo la violencia deja marcas que terminan convirtiéndose en una nueva capa geológica. “Te encuentras una vasija bizantina junto a una vasija de ayer”, explica. “Ese registro fósil evidencia que el conflicto no empezó en octubre de 2023: tiene más de un siglo”.

Aunque aborda un tema complejo, el artista considera que el libro es accesible a cualquier lector. Sus cuatro textos —dos curadurías internacionales, una reflexión desde México y un ensayo escrito desde la vida cotidiana en Palestina— buscan dar un panorama desde las artes, sin agenda panfletaria. “Es un libro vivencial, no propagandístico. Intenta ser lo más objetivo posible”.

La publicación fue presentada por primera vez en la Ciudad de México en diálogo con la curadora Imgard Emel Geitz, autora de El cielo está incompleto. Rasgado y ella encontraron sorprendentes coincidencias en sus experiencias, pese a haber trabajado en la región con una década de distancia.

Para 2025, el artista prepara una exposición individual en el Laboratorio de Arte Alameda, donde excavará las capas históricas del propio recinto. Mientras tanto, Horizonte funciona como una exposición en sí misma: un archivo visual y material de una región donde paisaje, historia y conflicto se mezclan sin pausa.

Rasgado puede ser seguido en redes como @pablo.rasgado y en su sitio web pablorasgado.com.