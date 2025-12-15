Verónica Cervera Torres gana el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico

Premio. El galardón es significativo por el alcance del concurso, dirigido a mujeres investigadoras en Iberoamérica con el fin de reconocer la calidad de su trabajo. (Premio.)

La doctora Verónica Cervera Torres ganó el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico “Sor Juana Inés de la Cruz”. Promoción 2025, con su obra “La cultura de paz y su inclusión en el sistema jurídico mexicano vigente. Análisis de legislación local”.

El pasado 14 de noviembre de 2025, la Secretaría de Ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de México otorgó el reconocimiento a la profesora-investigadora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz, y Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

El galardón es significativo por el alcance del concurso, dirigido a mujeres investigadoras en Iberoamérica con el fin de reconocer la calidad de su trabajo de investigación científica/humanística. Como temáticas de la convocatoria del presente año, se propusieron cultura de paz y equidad de género; decantándose la autora por abordar el primer tema. En consecuencia, la obra se imprimirá formato libro y formará parte de la Serie Medea de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La obra se enmarca dentro de la línea de investigación del citado Colegio, relativo a “prácticas y ámbitos de valores del derecho para la construcción de cultura de la paz” en aras de construir una propuesta de indicadores sobre una cultura de la paz en México; iniciando con el plano normativo.

En ese sentido, fruto de una investigación exhaustiva del sistema jurídico normativo mexicano a nivel local, es decir, de análisis realizado a 5375 leyes locales (excluyendo legislación presupuestaria), se detectó la presencia de la expresión “cultura de paz” en 285 ordenamientos sumando un total de 906 menciones. Destacando el caso de Jalisco como la entidad con mayor número de instrumentos normativos y menciones sobre el tema mientras que Oaxaca es la entidad que menor cantidad registra.

Sobre las materias, en las cuales se encontró un vínculo con la cultura de la paz, fueron las siguientes: constitucional; educativa; universidades; infancia y adolescencia; juventud; mujeres; personas mayores; cambio climático; movilidad; prevención de la violencia y la delincuencia; seguridad; gobernanza; desarrollo social, rural o económico; medios alternativos de solución de controversias; justicia cívica; victimal; igualdad y no discriminación; familiar- social; condominal o vecinal; cultural; trata; ámbito del poder ejecutivo, judicial, fiscalías y municipal; ombudspersons y legislación ad hoc en Jalisco, Durango y Michoacán.

Finalmente, la obra espera contribuir a que la cultura de la paz sea una realidad en México, empezando con su pleno reconocimiento normativo, que si bien no implica per se su materialización, ofrece mayores herramientas para pensar en distintos tipos de mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad que la aterricen en la práctica.